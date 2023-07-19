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Путин пообещал поддержку работающим в зоне СВО западным журналистам
Путин пообещал поддержку работающим в зоне СВО западным журналистам - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Путин пообещал поддержку работающим в зоне СВО западным журналистам
Западные журналисты, работающие в зоне СВО и правдиво освещающие события, выполняют очень важную задачу в интересах не одного лишь российского Донбасса, но и... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T18:28
2023-07-19T18:28
2023-07-19T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Западные журналисты, работающие в зоне СВО и правдиво освещающие события, выполняют очень важную задачу в интересах не одного лишь российского Донбасса, но и собственных стран, так как вскрывают ошибки западных элит, действующих в ущерб народам Европы и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", обращаясь к французской журналистке-военкору Кристель Неан, пообещав поддержать ее проект для объединения западных военкоров в борьбе "против лживой пропаганды".По словам Кристель Неан, она приехала в Донбасс семь лет назад, в 2016-м, "чтобы работать военкором и передавать правду" и "чтобы голос народа Донбасса смог дойти до франкоязычной аудитории". Журналистка отметила, что ее западным коллегам, преследующим такие же цели, необходимо объединяться в единую команду, чтобы их работа была более эффективной. Эту идею она сейчас и пытается реализовать. Неан обратилась к президенту России с просьбой поддержать проект.Президент России в ответ пообещал француженке поддержку проекта и пожелал ей успехов, отметив, что такие люди, как она, готовые "вырвать себя из привычной комфортной среды и, следуя внутренним убеждениям, подвергать себя опасности и работать" – встречаются, но очень редко.Глава государства отметил, что, по сути, единственный российский информационный ресурс, направленный на западную аудиторию – RT – "везде закрывают" и "чинят препятствия" именно потому, что "боятся правды".Он подчеркнул, что боевые действия на Украине начались не в 2022 году, а в 2014-м. И те люди в европейских странах и США, которые это понимают, безусловно, не хотят разрастания конфликта. А потому, объединившись в борьбе за правду, западные журналисты смогут эффективно действовать в интересах и своих стран.
https://crimea.ria.ru/20230715/sbu-gotovila-ubiystvo-glavreda-mia-rossiya-segodnya-margarity-simonyan-1130077187.html
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новости, россия, сво, владимир путин (политик), в мире
Путин пообещал поддержку работающим в зоне СВО западным журналистам
Путин пообещал поддержку западным журналистам, правдиво освещающим ситуацию в зоне СВО
18:28 19.07.2023 (обновлено: 18:35 19.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Западные журналисты, работающие в зоне СВО и правдиво освещающие события, выполняют очень важную задачу в интересах не одного лишь российского Донбасса, но и собственных стран, так как вскрывают ошибки западных элит, действующих в ущерб народам Европы и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", обращаясь к французской журналистке-военкору Кристель Неан, пообещав поддержать ее проект для объединения западных военкоров в борьбе "против лживой пропаганды".
По словам Кристель Неан, она приехала в Донбасс семь лет назад, в 2016-м, "чтобы работать военкором и передавать правду" и "чтобы голос народа Донбасса смог дойти до франкоязычной аудитории". Журналистка отметила, что ее западным коллегам, преследующим такие же цели, необходимо объединяться в единую команду, чтобы их работа была более эффективной. Эту идею она сейчас и пытается реализовать. Неан обратилась к президенту России с просьбой поддержать проект.
"Если вы поддержите этот проект, то мы будем продолжать работать вместе... чтобы соединить всех этих журналистов в одной команде, чтобы все ребята, которые сейчас как отдельные пальцы, объединились в единый кулак для эффективной борьбы с западной пропагандой", – сказала военкор.
Президент России в ответ пообещал француженке поддержку проекта и пожелал ей успехов, отметив, что такие люди, как она, готовые "вырвать себя из привычной комфортной среды и, следуя внутренним убеждениям, подвергать себя опасности и работать" – встречаются, но очень редко.
"Мы сделаем все, чтобы ваш проект поддержать. Вы сказали: "Мы говорим правду постоянно". Наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды. Хочу пожелать вам всяческих успехов. Потому что, во-первых, у нас очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции, я это знаю лично. Знаю, что люди думают так же, как и мы. Им просто стараются не давать возможности думать – за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", – сказал Путин.
Глава государства отметил, что, по сути, единственный российский информационный ресурс, направленный на западную аудиторию – RT – "везде закрывают" и "чинят препятствия" именно потому, что "боятся правды".
"Я попрошу коллег из медийного сообщества, чтобы помогли вам расширить возможности, в том числе и Russia Today и Sputnik. Russia Today, по-моему, вещает на шести языках, в том числе на французском. А Sputnik – на 30 с лишним языках", – добавил президент.
Он подчеркнул, что боевые действия на Украине начались не в 2022 году, а в 2014-м. И те люди в европейских странах и США, которые это понимают, безусловно, не хотят разрастания конфликта. А потому, объединившись в борьбе за правду, западные журналисты смогут эффективно действовать в интересах и своих стран.
"Так называемые правящие элиты (западных стран — ред.), на мой взгляд, узурпировали и злоупотребили своим положением, своей монополией на власть. Такие люди, как вы, выполняют очень важную задачу. И в интересах не только Донбасса, а в интересах своей страны. Потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу", – заключил Путин.