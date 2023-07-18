https://crimea.ria.ru/20230718/v-rnkb-kredit-po-selskoy-ipoteke-uvelichen-do-6-mln-rubley-1130147237.html

В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей

В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.07.2023

В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей

РНКБ с июля увеличил сумму кредита в рамках государственной программы "Сельская ипотека" до 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T15:51

2023-07-18T15:51

2023-07-18T15:51

россия

рнкб (пао)

ипотека

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. РНКБ с июля увеличил сумму кредита в рамках государственной программы "Сельская ипотека" до 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством заявил, что размер льготного кредита по программе сельской ипотеки увеличен с трех миллионов рублей до шести миллионов рублей.Согласно условиям госпрограммы, кредит выдается под 3% на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше пяти лет, а в случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать три года.В соответствии с недавними изменениями в программе, взять льготный кредит теперь можно на самостоятельное строительство дома с использованием готовых домокомплектов. Кроме того, в опорных населенных пунктах (с численностью населения от 3 тысяч до 50 тысяч человек, расположенных вне границ городских агломераций) ипотеку можно будет взять на квартиру в многоэтажке высотой не более пяти этажей.Первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Подробнее с условиями программы "Сельская ипотека" можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.РНКБ является активным участником государственных программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "IT-ипотека", ставки по ипотечных кредитам в рамках этих программ составляют соответственно от 7%, от 5% и от 4% годовых при условии приобретения у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка. Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рнкб (пао), ипотека, общество, экономика