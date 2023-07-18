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В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей
В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей
РНКБ с июля увеличил сумму кредита в рамках государственной программы "Сельская ипотека" до 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T15:51
2023-07-18T15:51
россия
рнкб (пао)
ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. РНКБ с июля увеличил сумму кредита в рамках государственной программы "Сельская ипотека" до 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством заявил, что размер льготного кредита по программе сельской ипотеки увеличен с трех миллионов рублей до шести миллионов рублей.Согласно условиям госпрограммы, кредит выдается под 3% на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше пяти лет, а в случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать три года.В соответствии с недавними изменениями в программе, взять льготный кредит теперь можно на самостоятельное строительство дома с использованием готовых домокомплектов. Кроме того, в опорных населенных пунктах (с численностью населения от 3 тысяч до 50 тысяч человек, расположенных вне границ городских агломераций) ипотеку можно будет взять на квартиру в многоэтажке высотой не более пяти этажей.Первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Подробнее с условиями программы "Сельская ипотека" можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.РНКБ является активным участником государственных программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "IT-ипотека", ставки по ипотечных кредитам в рамках этих программ составляют соответственно от 7%, от 5% и от 4% годовых при условии приобретения у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка. Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.
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РИА Новости Крым
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россия, рнкб (пао), ипотека, общество, экономика
В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей

В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 миллионов рублей

15:51 18.07.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. РНКБ с июля увеличил сумму кредита в рамках государственной программы "Сельская ипотека" до 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством заявил, что размер льготного кредита по программе сельской ипотеки увеличен с трех миллионов рублей до шести миллионов рублей.
Согласно условиям госпрограммы, кредит выдается под 3% на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше пяти лет, а в случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать три года.
В соответствии с недавними изменениями в программе, взять льготный кредит теперь можно на самостоятельное строительство дома с использованием готовых домокомплектов. Кроме того, в опорных населенных пунктах (с численностью населения от 3 тысяч до 50 тысяч человек, расположенных вне границ городских агломераций) ипотеку можно будет взять на квартиру в многоэтажке высотой не более пяти этажей.
Первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Подробнее с условиями программы "Сельская ипотека" можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.
"Благодаря мерам государственной поддержки РНКБ выдал уже более 1,5 миллиарда рублей по льготной ставке на приобретение жилья в сельской местности. Недавние изменения в программе существенно расширяют возможности россиян по приобретению недвижимости на сельских территориях", - отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
РНКБ является активным участником государственных программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "IT-ипотека", ставки по ипотечных кредитам в рамках этих программ составляют соответственно от 7%, от 5% и от 4% годовых при условии приобретения у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка. Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.
 
РоссияРНКБ (ПАО)ИпотекаОбществоЭкономика
 
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