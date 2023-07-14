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Семейный тематический парк "Дримвуд" отметит пятилетие

Семейный тематический парк "Дримвуд" отметит пятилетие - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Семейный тематический парк "Дримвуд" отметит пятилетие

Семейный тематический парк "Дримвуд" проведет большой праздник с 21 по 23 июля в честь своего пятилетия, сообщает пресс служба Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T18:25

2023-07-14T18:25

2023-07-14T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Семейный тематический парк "Дримвуд" проведет большой праздник с 21 по 23 июля в честь своего пятилетия, сообщает пресс служба Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА).Гости праздника встретятся с любимыми героями мультфильмов - Волком и Зайцем, Винни-Пухом и Пятачком, Котом Матроскиным и Шариком, Ми-ми-мишками и Сказочным патрулем. Кроме того, в рамках празднования пройдет выступление видеоблогера, певца и обладателя платиновой сертификации – Влада Кобякова, говорится в сообщении.Для юных гостей тематический парк "Дримвуд" подготовил серию мастер-классов, тематические игровые программы, пенные вечеринки, интерактивные спектакли, перформансы и множество увлекательных приключений. Взрослым и детям представится уникальная возможность встретить своих любимых героев мультфильмов вживую, сделать яркие фотографии и поучаствовать в параде костюмов."В этом году нашему тематическому парку "Дримвуд" исполняется пять лет, что можно назвать нашим юбилеем. Как отец двоих детей всегда с особым трепетом отношусь к детским зонам, потому что это не только про качественный отдых, но и про безопасное и полезное времяпрепровождение. Мы всегда на территории парка устраиваем большое количество познавательных и развлекательных мероприятий - мастер-классы по рисованию и робототехнике, детские творческие конкурсы, пенные вечеринки, игровые программы. Парк "Дримвуд" был отмечен международной наградой в индустрии развлечений Golden Pony Awards (премия "Золотой Пони") в 2019 году. Я всегда с воодушевлением захожу в наш парк и вижу счастливые лица детей и родителей, которые регулярно к нам возвращаются, участвуют в наших мероприятиях и, конечно, мы будем рады разделить этот праздничный день со всеми гостями", - сказал генеральный директор курорта Самвел Саруханян, слова которого привели в пресс-службе.*РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUiLDd2ojF

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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