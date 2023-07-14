https://crimea.ria.ru/20230714/kratkovremennye-grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1130038869.html

Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму ночью без осадков, днем атмосферный фронтальный раздел вызовет кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В западных районах Крыма... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T00:01

2023-07-14T00:01

2023-07-14T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью без осадков, днем атмосферный фронтальный раздел вызовет кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, с переходом днем на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 31...33 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем воздух прогреется до +30...+32.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +27...+29.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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