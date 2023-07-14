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Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ночью без осадков, днем атмосферный фронтальный раздел вызовет кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В западных районах Крыма... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T00:01
2023-07-14T00:01
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погода в крыму
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евпатория
судак
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью без осадков, днем атмосферный фронтальный раздел вызовет кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, с переходом днем на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 31...33 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем воздух прогреется до +30...+32.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +27...+29.
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4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу кратковременные грозовые дожди

00:01 14.07.2023
 
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью без осадков, днем атмосферный фронтальный раздел вызовет кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 8-13 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 17…22 градуса; днем 28…33, в горах 22…27", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, с переходом днем на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 31...33 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем воздух прогреется до +30...+32.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +27...+29.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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