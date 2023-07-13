https://crimea.ria.ru/20230713/zhenschina-ranena-pri-udare-vsu-po-selu-v-kurskoy-oblasti-1130035847.html

Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области

Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области

Осколочное ранение получила жительница села Троицкое в Курской области в результате очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T14:29

2023-07-13T14:29

2023-07-13T14:29

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Осколочное ранение получила жительница села Троицкое в Курской области в результате очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, в мирном населенном пункте зафиксировано пять "прилетов".По информации губернатора, в результате обстрела село оказалось полностью обесточено из-за попадания в линию электропередачи. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки."Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы", - заверил Старовойт.Раннее сообщалось, что многоквартирный дом загорелся из-за обстрелов ВСУ в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской областиРаботали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсантыВозвращение жителей в Шебекино приостановили из-за ночных обстрелов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, россия, общество, новости