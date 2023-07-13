https://crimea.ria.ru/20230713/zhenschina-ranena-pri-udare-vsu-po-selu-v-kurskoy-oblasti-1130035847.html
Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области
Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области
Осколочное ранение получила жительница села Троицкое в Курской области в результате очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T14:29
2023-07-13T14:29
2023-07-13T14:29
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
происшествия
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130035410_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_f9b7023cf0bc77bdc40f20163f1dfd34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Осколочное ранение получила жительница села Троицкое в Курской области в результате очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, в мирном населенном пункте зафиксировано пять "прилетов".По информации губернатора, в результате обстрела село оказалось полностью обесточено из-за попадания в линию электропередачи. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки."Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы", - заверил Старовойт.Раннее сообщалось, что многоквартирный дом загорелся из-за обстрелов ВСУ в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской областиРаботали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсантыВозвращение жителей в Шебекино приостановили из-за ночных обстрелов
курская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130035410_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7b70a6d7c13a22b864d56d48c0688816.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, россия, общество, новости
Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области
Старовойт: при обстреле ВСУ села Троицкое в Курской области ранена женщина
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Осколочное ранение получила жительница села Троицкое в Курской области в результате очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, в мирном населенном пункте зафиксировано пять "прилетов".
"Село Троицкое Кореневского района сегодня обстреляно со стороны Украины. В населенном пункте зафиксировано пять прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую центральную районную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в результате обстрела село оказалось полностью обесточено из-за попадания в линию электропередачи. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки.
"Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы", - заверил Старовойт.
Раннее сообщалось, что многоквартирный дом загорелся
из-за обстрелов ВСУ в Курской области.
Читайте также на РИА Новости Крым: