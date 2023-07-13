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Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области
Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области
Осколочное ранение получила жительница села Троицкое в Курской области в результате очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T14:29
2023-07-13T14:29
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
происшествия
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Осколочное ранение получила жительница села Троицкое в Курской области в результате очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, в мирном населенном пункте зафиксировано пять "прилетов".По информации губернатора, в результате обстрела село оказалось полностью обесточено из-за попадания в линию электропередачи. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки."Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы", - заверил Старовойт.Раннее сообщалось, что многоквартирный дом загорелся из-за обстрелов ВСУ в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской областиРаботали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсантыВозвращение жителей в Шебекино приостановили из-за ночных обстрелов
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, россия, общество, новости
Женщина ранена при ударе ВСУ по селу в Курской области

Старовойт: при обстреле ВСУ села Троицкое в Курской области ранена женщина

14:29 13.07.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела села Троицкое Курской области
Последствия обстрела села Троицкое Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Осколочное ранение получила жительница села Троицкое в Курской области в результате очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, в мирном населенном пункте зафиксировано пять "прилетов".

"Село Троицкое Кореневского района сегодня обстреляно со стороны Украины. В населенном пункте зафиксировано пять прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую центральную районную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, в результате обстрела село оказалось полностью обесточено из-за попадания в линию электропередачи. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки.
"Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы", - заверил Старовойт.
Раннее сообщалось, что многоквартирный дом загорелся из-за обстрелов ВСУ в Курской области.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтОбстрелы ВСУПроисшествияРоссияОбществоНовости
 
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