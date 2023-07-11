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Центр Симферополя сковало пробками из-за ложного вызова пожарных - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Центр Симферополя сковало пробками из-за ложного вызова пожарных
Центр Симферополя сковало пробками из-за ложного вызова пожарных - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Центр Симферополя сковало пробками из-за ложного вызова пожарных
В час пик проспект Кирова в Симферополе оказался перекрыт пожарной спецтехникой, пробками сковало движение в центре крымской столицы. Транспортный коллапс и... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T10:52
2023-07-11T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В час пик проспект Кирова в Симферополе оказался перекрыт пожарной спецтехникой, пробками сковало движение в центре крымской столицы. Транспортный коллапс и неожиданные внеплановые учения для пожарных организовал неизвестный, совершивший ложный вызов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информации и связи с общественностью крымского главка МЧС.Уже через пять минут, в 7.43, на место предполагаемого происшествия прибыл первый пожарный расчет. Однако по внешним признакам возгорания не было обнаружено. Сотрудники МЧС провели внешний осмотр здания и поквартирный опрос жителей."В итоге была в 8.35 зафиксировано, что вызов ложный", - сообщили в пресс-службе.Напомним, с 8 июля на территории Крыма введен особый противопожарный режим, предусматривающий усиленные требования по безопасности. В Севастополе он будет установлен с 15 июля, соответствующее решение было принято на заседании правительства. В это время категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, а также проведение пожароопасных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Общекрымское родительское собрание: безопасность детей в летний периодЧто происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторника В горах Крыма спасли двух туристок
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Центр Симферополя сковало пробками из-за ложного вызова пожарных

Из-за ложного вызова пожарная спецтехника заблокировала движение в центре Симферополя

10:52 11.07.2023
 
© РИА Новости КрымМЧС Крыма
МЧС Крыма - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В час пик проспект Кирова в Симферополе оказался перекрыт пожарной спецтехникой, пробками сковало движение в центре крымской столицы. Транспортный коллапс и неожиданные внеплановые учения для пожарных организовал неизвестный, совершивший ложный вызов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информации и связи с общественностью крымского главка МЧС.
"Сегодня в 7 часов 38 минут нам поступило сообщение о том, что виден дым из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома, расположенного в Симферополе на проспекте Кирова, 68. Незамедлительно к месту было направлено сразу 4 единицы спецтехники, включая автолестницы", - проинформировали в ведомстве.
Уже через пять минут, в 7.43, на место предполагаемого происшествия прибыл первый пожарный расчет. Однако по внешним признакам возгорания не было обнаружено. Сотрудники МЧС провели внешний осмотр здания и поквартирный опрос жителей.
"В итоге была в 8.35 зафиксировано, что вызов ложный", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, с 8 июля на территории Крыма введен особый противопожарный режим, предусматривающий усиленные требования по безопасности. В Севастополе он будет установлен с 15 июля, соответствующее решение было принято на заседании правительства. В это время категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, а также проведение пожароопасных работ.
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