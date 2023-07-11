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Центр Симферополя сковало пробками из-за ложного вызова пожарных

Центр Симферополя сковало пробками из-за ложного вызова пожарных - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Центр Симферополя сковало пробками из-за ложного вызова пожарных

В час пик проспект Кирова в Симферополе оказался перекрыт пожарной спецтехникой, пробками сковало движение в центре крымской столицы. Транспортный коллапс и... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T10:52

2023-07-11T10:52

2023-07-11T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В час пик проспект Кирова в Симферополе оказался перекрыт пожарной спецтехникой, пробками сковало движение в центре крымской столицы. Транспортный коллапс и неожиданные внеплановые учения для пожарных организовал неизвестный, совершивший ложный вызов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информации и связи с общественностью крымского главка МЧС.Уже через пять минут, в 7.43, на место предполагаемого происшествия прибыл первый пожарный расчет. Однако по внешним признакам возгорания не было обнаружено. Сотрудники МЧС провели внешний осмотр здания и поквартирный опрос жителей."В итоге была в 8.35 зафиксировано, что вызов ложный", - сообщили в пресс-службе.Напомним, с 8 июля на территории Крыма введен особый противопожарный режим, предусматривающий усиленные требования по безопасности. В Севастополе он будет установлен с 15 июля, соответствующее решение было принято на заседании правительства. В это время категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, а также проведение пожароопасных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Общекрымское родительское собрание: безопасность детей в летний периодЧто происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторника В горах Крыма спасли двух туристок

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