Надежда Бабкина: я очень люблю Крым и часто тут бываю
Дети должны знать историю нашей страны и в первую очередь Крыма - Надежда Бабкина
ГУРЗУФ, 10 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Исполнительница русских народных песен, солистка ансамбля "Русская песня" Надежда Бабкина, находясь в "Артеке" на фестивале "Алые паруса", призналась в любви к Республике Крым. В интервью РИА Новости Крым она выразила уверенность, что артековцы должны изучать историю полуострова.
"Я абсолютно убеждена, что они должны знать про историю нашей великой страны, и, кстати сказать, Крыма в первую очередь, поскольку "Артек" находится на территории Крыма. Я очень люблю Крым, я сюда приезжаю достаточно часто. В прошлом году была здесь с огромным фестивалем-марафоном "Песни России", с которым мы проехали разные совершенно города и поселения. У меня в приоритетах не обязательно крупные города", - сказала она.
Надежда Бабкина вместе с детьми побывала на презентации кинокартины "Чебурашка", которая ей очень понравилась. "Я даже в конце расплакалась от сентиментальности", - призналась она. По ее словам, кинематографисты должны создавать больше хорошего детского кино и показывать многогранную, многонациональную культуру России.
"Побольше про наших героев, про нашу многонациональную страну, про наше многообразие. У нас культура настолько разная, разных народов, ну она такая красочная, каждая культура – как сказка. И многих вещей мы совершенно не знаем, их нет в школьных программах, к сожалению, этому никто не учит", - отметила артистка.
В прошлом году, несмотря на трудности с логистикой, Надежда Бабкина и "Русская песня" прибыли в Крым поездом, сообщала пресс-служба Крымской железной дороги. Концерты фестиваля-марафона прошли в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Керчи, Белогорске и Бахчисарае. 2 июля Надежда Бабкина приняла участие в открытии XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. В. С. Ланового.таня
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