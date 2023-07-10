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Детям интересно: как живут и работают в зоне действия военного положения

Детям интересно: как живут и работают в зоне действия военного положения - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Детям интересно: как живут и работают в зоне действия военного положения

РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T11:00

2023-07-10T11:00

2023-07-10T15:01

пресс-центр

сво

ветераны сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля - 11.00. Пресс-конференция "Детям интересно: как живут и работают в зоне действия военного положения".Участники:— начальник отдела военно-патриотического воспитания Всероссийского союза ветеранов СВО в Республике Крым Сергей ПШЕНИЧНЫХ;— начальник информационного отдела Департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Владислав СЕРГИЕНКО.В ходе мероприятия специалисты рассказали представителям движения "Волонтеры Победы", почему важно воспитывать чувство патриотизма, какими качествами должен обладать защитник, как в себе развить храбрость и отвагу.Эксперты также познакомили ребят с особенностями выполнения журналистами профессиональных обязанностей в зоне проведения СВО, правилам поведения и безопасности в период действия военного положения, организацией работы СМИ в приграничных с линией соприкосновения районах.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, сво, ветераны сво, фото