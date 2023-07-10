https://crimea.ria.ru/20230710/Izvestnye-i-zabytye-prezidenty-Rossii-galereya-dlinoyu-v-30-let-1119674072.html

Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия

Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия

Институту российского президентства 32 года. 10 июля 1991 года Борис Ельцин первым в истории России,как всенародно избранный глава государства, принес присягу... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T21:00

2023-07-10T21:00

2023-07-10T21:00

фотоленты

визуал

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Институту российского президентства 32 года. 10 июля 1991 года Борис Ельцин первым в истории России,как всенародно избранный глава государства, принес присягу. Спустя более чем три десятилетия этот пост остается важным звеном государственной системы… И за все это время три человека давали клятву главы государства, еще трижды в стране были президенты с приставкой и.о… Об известных и забытых главах современной России – в фотоленте РИА Новости Крым.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

визуал, фото