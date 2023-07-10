Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия
32 года присяги первого президента России: кто исполнял обязанности лидера страны
Институту российского президентства 32 года. 10 июля 1991 года Борис Ельцин первым в истории России,как всенародно избранный глава государства, принес присягу. Спустя более чем три десятилетия этот пост остается важным звеном государственной системы… И за все это время три человека давали клятву главы государства, еще трижды в стране были президенты с приставкой и.о… Об известных и забытых главах современной России – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанкПервые выборы президента тогда еще Советской России пришли в первую годовщину принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР – 12 июня 1991 года. Уверенную победу одержал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин – это был пик его всенародной популярности.
На фото: митинг на Красной площади.
На фото: митинг на Красной площади.
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Первые выборы президента тогда еще Советской России пришли в первую годовщину принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР – 12 июня 1991 года. Уверенную победу одержал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин – это был пик его всенародной популярности.
На фото: митинг на Красной площади.
На фото: митинг на Красной площади.
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкТогда президента избирали на пятилетний срок и по американской модели – в паре с вице-президентом. Пару Ельцину составил участник войны в Афганистане, Герой Советского Союза Александр Руцкой. Их тандем набрал 57,3% голосов, оставив далеко позади бывшего главу советского правительства Николая Рыжкова, Владимира Жириновского и других…
На фото: президент РФ Борис Ельцин и вице-президент РФ Александр Руцкой (слева направо) на агропромышленном комплексе "Интерферма".
На фото: президент РФ Борис Ельцин и вице-президент РФ Александр Руцкой (слева направо) на агропромышленном комплексе "Интерферма".
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Тогда президента избирали на пятилетний срок и по американской модели – в паре с вице-президентом. Пару Ельцину составил участник войны в Афганистане, Герой Советского Союза Александр Руцкой. Их тандем набрал 57,3% голосов, оставив далеко позади бывшего главу советского правительства Николая Рыжкова, Владимира Жириновского и других…
На фото: президент РФ Борис Ельцин и вице-президент РФ Александр Руцкой (слева направо) на агропромышленном комплексе "Интерферма".
На фото: президент РФ Борис Ельцин и вице-президент РФ Александр Руцкой (слева направо) на агропромышленном комплексе "Интерферма".
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкСпустя совсем небольшое время между Ельциным, Руцким и съездом народных депутатов началось противостояние, вылившееся в тяжелый конституционный кризис. Апогеем конфликта стали события осени 1993 года. Ельцин распустил съезд и Верховный Совет, в ответ парламент обвинил его в государственном перевороте и отстранил от власти. Руцкого провозгласили и.о. президента… Однако победителем в противостоянии был Ельцин…
На фото: исполняющий обязанности президента, вице-президент РФ Александр Руцкой в период конституционного кризиса в сентябре-октябре 1993 года.
На фото: исполняющий обязанности президента, вице-президент РФ Александр Руцкой в период конституционного кризиса в сентябре-октябре 1993 года.
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Спустя совсем небольшое время между Ельциным, Руцким и съездом народных депутатов началось противостояние, вылившееся в тяжелый конституционный кризис. Апогеем конфликта стали события осени 1993 года. Ельцин распустил съезд и Верховный Совет, в ответ парламент обвинил его в государственном перевороте и отстранил от власти. Руцкого провозгласили и.о. президента… Однако победителем в противостоянии был Ельцин…
На фото: исполняющий обязанности президента, вице-президент РФ Александр Руцкой в период конституционного кризиса в сентябре-октябре 1993 года.
На фото: исполняющий обязанности президента, вице-президент РФ Александр Руцкой в период конституционного кризиса в сентябре-октябре 1993 года.
© AFP FILES / AFPПрезидент России Борис Ельцин.
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Президент России Борис Ельцин.
© AFP FILES / AFP
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкВ 1996 году президента уже избирали по новой конституции и сроком на 4 года. Вторые выборы главы государства, пожалуй, были самыми драматичными. Противостояние Ельцин-Зюганов, демократы-коммунисты, "голосуй или проиграешь"… Выиграл Ельцин, но далось это ему дорогой ценой здоровья…
На фото: 9 августа 1996 года, торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента РФ Бориса Ельцина.
На фото: 9 августа 1996 года, торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента РФ Бориса Ельцина.
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В 1996 году президента уже избирали по новой конституции и сроком на 4 года. Вторые выборы главы государства, пожалуй, были самыми драматичными. Противостояние Ельцин-Зюганов, демократы-коммунисты, "голосуй или проиграешь"… Выиграл Ельцин, но далось это ему дорогой ценой здоровья…
На фото: 9 августа 1996 года, торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента РФ Бориса Ельцина.
На фото: 9 августа 1996 года, торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента РФ Бориса Ельцина.
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанк… Спустя несколько месяцев Ельцин объявляет о состоянии своего здоровья и необходимости аортокоронарного шунтирования. В день операции, 5 ноября 1996 года, подписывается указ о возложении полномочий президента на председателя правительства Виктора Черномырдина с формулировкой, вписанной Ельциным в документ собственноручно, – "временно". Виктор Степанович был врио президента РФ всего один день…
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… Спустя несколько месяцев Ельцин объявляет о состоянии своего здоровья и необходимости аортокоронарного шунтирования. В день операции, 5 ноября 1996 года, подписывается указ о возложении полномочий президента на председателя правительства Виктора Черномырдина с формулировкой, вписанной Ельциным в документ собственноручно, – "временно". Виктор Степанович был врио президента РФ всего один день…
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк31 декабря 1999 года Борис Ельцин делает свою самую неожиданную и знаменитую "загогулину" – подает в отставку. Исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Владимир Путин.
На фото: президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации Путина.
На фото: президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации Путина.
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31 декабря 1999 года Борис Ельцин делает свою самую неожиданную и знаменитую "загогулину" – подает в отставку. Исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Владимир Путин.
На фото: президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации Путина.
На фото: президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации Путина.
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВ марте 2000 года Путин избавляется от приставки и.о., набрав 51,95% голосов избирателей… В 2004 году он подтвердил свои полномочия (71,31% голосов), избравшись на второй срок..
На фото: президент России Владимир Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловского в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.
На фото: президент России Владимир Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловского в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.
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В марте 2000 года Путин избавляется от приставки и.о., набрав 51,95% голосов избирателей… В 2004 году он подтвердил свои полномочия (71,31% голосов), избравшись на второй срок..
На фото: президент России Владимир Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловского в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.
На фото: президент России Владимир Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловского в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСамый молодой президент России – Дмитрий Медведев, избранный в 2008 году на пятых по счету выборах главы государства. В момент вступления в должность ему было 42 года. Его кандидатуру поддержали 70,3% избирателей…
На фото: кандидат в президенты Российской Федерации Дмитрий Медведев во время встречи с избирателями в зале Нижегородской ярмарки.
На фото: кандидат в президенты Российской Федерации Дмитрий Медведев во время встречи с избирателями в зале Нижегородской ярмарки.
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Самый молодой президент России – Дмитрий Медведев, избранный в 2008 году на пятых по счету выборах главы государства. В момент вступления в должность ему было 42 года. Его кандидатуру поддержали 70,3% избирателей…
На фото: кандидат в президенты Российской Федерации Дмитрий Медведев во время встречи с избирателями в зале Нижегородской ярмарки.
На фото: кандидат в президенты Российской Федерации Дмитрий Медведев во время встречи с избирателями в зале Нижегородской ярмарки.
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ 2012 году победу на выборах одержал премьер-министр России Владимир Путин – 63,6% голосов. Эта шестилетняя (в 2008 году срок полномочий Госдумы и президента увеличены до 5 и 6 лет) каденция Путина крымчанам запомнится Крымской весной и воссоединением с Россией.
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В 2012 году победу на выборах одержал премьер-министр России Владимир Путин – 63,6% голосов. Эта шестилетняя (в 2008 году срок полномочий Госдумы и президента увеличены до 5 и 6 лет) каденция Путина крымчанам запомнится Крымской весной и воссоединением с Россией.
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ 2018 году Владимир Путин был избран на второй срок. Впервые в выборах президента России приняли участие крымские избиратели...
На фото: президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
На фото: президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
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В 2018 году Владимир Путин был избран на второй срок. Впервые в выборах президента России приняли участие крымские избиратели...
На фото: президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
На фото: президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.