Рейтинг@Mail.ru
Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230710/Izvestnye-i-zabytye-prezidenty-Rossii-galereya-dlinoyu-v-30-let-1119674072.html
Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия
Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия
Институту российского президентства 32 года. 10 июля 1991 года Борис Ельцин первым в истории России,как всенародно избранный глава государства, принес присягу... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T21:00
2023-07-10T21:00
фотоленты
визуал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119210154_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_f9b0674314196ab4d2bf7b85a852bb8b.jpg
Институту российского президентства 32 года. 10 июля 1991 года Борис Ельцин первым в истории России,как всенародно избранный глава государства, принес присягу. Спустя более чем три десятилетия этот пост остается важным звеном государственной системы… И за все это время три человека давали клятву главы государства, еще трижды в стране были президенты с приставкой и.о… Об известных и забытых главах современной России – в фотоленте РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119210154_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f6b4b781bb6ac9f617676555248a2390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
визуал, фото
Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия

32 года присяги первого президента России: кто исполнял обязанности лидера страны

21:00 10.07.2023
 
Читать в
Институту российского президентства 32 года. 10 июля 1991 года Борис Ельцин первым в истории России,как всенародно избранный глава государства, принес присягу. Спустя более чем три десятилетия этот пост остается важным звеном государственной системы… И за все это время три человека давали клятву главы государства, еще трижды в стране были президенты с приставкой и.о… Об известных и забытых главах современной России – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанкПервые выборы президента тогда еще Советской России пришли в первую годовщину принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР – 12 июня 1991 года. Уверенную победу одержал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин – это был пик его всенародной популярности.
На фото: митинг на Красной площади.
Тысячи москвичей пришли на митинг, посвященный победе демократии, на Красную площадь.
1 из 11
Первые выборы президента тогда еще Советской России пришли в первую годовщину принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР – 12 июня 1991 года. Уверенную победу одержал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин – это был пик его всенародной популярности.
На фото: митинг на Красной площади.
© РИА Новости . Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкТогда президента избирали на пятилетний срок и по американской модели – в паре с вице-президентом. Пару Ельцину составил участник войны в Афганистане, Герой Советского Союза Александр Руцкой. Их тандем набрал 57,3% голосов, оставив далеко позади бывшего главу советского правительства Николая Рыжкова, Владимира Жириновского и других…
На фото: президент РФ Борис Ельцин и вице-президент РФ Александр Руцкой (слева направо) на агропромышленном комплексе "Интерферма".
Президент Российской Федерации Борис Ельцин и вице-президент РФ Александр Руцкой
2 из 11
Тогда президента избирали на пятилетний срок и по американской модели – в паре с вице-президентом. Пару Ельцину составил участник войны в Афганистане, Герой Советского Союза Александр Руцкой. Их тандем набрал 57,3% голосов, оставив далеко позади бывшего главу советского правительства Николая Рыжкова, Владимира Жириновского и других…
На фото: президент РФ Борис Ельцин и вице-президент РФ Александр Руцкой (слева направо) на агропромышленном комплексе "Интерферма".
© РИА Новости . Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкСпустя совсем небольшое время между Ельциным, Руцким и съездом народных депутатов началось противостояние, вылившееся в тяжелый конституционный кризис. Апогеем конфликта стали события осени 1993 года. Ельцин распустил съезд и Верховный Совет, в ответ парламент обвинил его в государственном перевороте и отстранил от власти. Руцкого провозгласили и.о. президента… Однако победителем в противостоянии был Ельцин…
На фото: исполняющий обязанности президента, вице-президент РФ Александр Руцкой в период конституционного кризиса в сентябре-октябре 1993 года.
Вице-президент России Александр Руцкой
3 из 11
Спустя совсем небольшое время между Ельциным, Руцким и съездом народных депутатов началось противостояние, вылившееся в тяжелый конституционный кризис. Апогеем конфликта стали события осени 1993 года. Ельцин распустил съезд и Верховный Совет, в ответ парламент обвинил его в государственном перевороте и отстранил от власти. Руцкого провозгласили и.о. президента… Однако победителем в противостоянии был Ельцин…
На фото: исполняющий обязанности президента, вице-президент РФ Александр Руцкой в период конституционного кризиса в сентябре-октябре 1993 года.
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
© AFP FILES / AFPПрезидент России Борис Ельцин.
Президент России Борис Ельцин
4 из 11
Президент России Борис Ельцин.
© AFP FILES / AFP
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкВ 1996 году президента уже избирали по новой конституции и сроком на 4 года. Вторые выборы главы государства, пожалуй, были самыми драматичными. Противостояние Ельцин-Зюганов, демократы-коммунисты, "голосуй или проиграешь"… Выиграл Ельцин, но далось это ему дорогой ценой здоровья…
На фото: 9 августа 1996 года, торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента РФ Бориса Ельцина.
Инаугурация Бориса Ельцина
5 из 11
В 1996 году президента уже избирали по новой конституции и сроком на 4 года. Вторые выборы главы государства, пожалуй, были самыми драматичными. Противостояние Ельцин-Зюганов, демократы-коммунисты, "голосуй или проиграешь"… Выиграл Ельцин, но далось это ему дорогой ценой здоровья…
На фото: 9 августа 1996 года, торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента РФ Бориса Ельцина.
© РИА Новости . Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанк… Спустя несколько месяцев Ельцин объявляет о состоянии своего здоровья и необходимости аортокоронарного шунтирования. В день операции, 5 ноября 1996 года, подписывается указ о возложении полномочий президента на председателя правительства Виктора Черномырдина с формулировкой, вписанной Ельциным в документ собственноручно, – "временно". Виктор Степанович был врио президента РФ всего один день…
Скончался экс-глава правительства России Виктор Черномырдин
6 из 11
… Спустя несколько месяцев Ельцин объявляет о состоянии своего здоровья и необходимости аортокоронарного шунтирования. В день операции, 5 ноября 1996 года, подписывается указ о возложении полномочий президента на председателя правительства Виктора Черномырдина с формулировкой, вписанной Ельциным в документ собственноручно, – "временно". Виктор Степанович был врио президента РФ всего один день…
© РИА Новости . Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк31 декабря 1999 года Борис Ельцин делает свою самую неожиданную и знаменитую "загогулину" – подает в отставку. Исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Владимир Путин.
На фото: президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации Путина.
Президент РФ Владимир Путин (слева) и первый Президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина.
7 из 11
31 декабря 1999 года Борис Ельцин делает свою самую неожиданную и знаменитую "загогулину" – подает в отставку. Исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Владимир Путин.
На фото: президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации Путина.
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВ марте 2000 года Путин избавляется от приставки и.о., набрав 51,95% голосов избирателей… В 2004 году он подтвердил свои полномочия (71,31% голосов), избравшись на второй срок..
На фото: президент России Владимир Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловского в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.
Президент России Владимир Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 Павел Таран
8 из 11
В марте 2000 года Путин избавляется от приставки и.о., набрав 51,95% голосов избирателей… В 2004 году он подтвердил свои полномочия (71,31% голосов), избравшись на второй срок..
На фото: президент России Владимир Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловского в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.
© РИА Новости . Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСамый молодой президент России – Дмитрий Медведев, избранный в 2008 году на пятых по счету выборах главы государства. В момент вступления в должность ему было 42 года. Его кандидатуру поддержали 70,3% избирателей…
На фото: кандидат в президенты Российской Федерации Дмитрий Медведев во время встречи с избирателями в зале Нижегородской ярмарки.
Дмитрий Медведев
9 из 11
Самый молодой президент России – Дмитрий Медведев, избранный в 2008 году на пятых по счету выборах главы государства. В момент вступления в должность ему было 42 года. Его кандидатуру поддержали 70,3% избирателей…
На фото: кандидат в президенты Российской Федерации Дмитрий Медведев во время встречи с избирателями в зале Нижегородской ярмарки.
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ 2012 году победу на выборах одержал премьер-министр России Владимир Путин – 63,6% голосов. Эта шестилетняя (в 2008 году срок полномочий Госдумы и президента увеличены до 5 и 6 лет) каденция Путина крымчанам запомнится Крымской весной и воссоединением с Россией.
Праздничный концерт и салют в Симферополе
10 из 11
В 2012 году победу на выборах одержал премьер-министр России Владимир Путин – 63,6% голосов. Эта шестилетняя (в 2008 году срок полномочий Госдумы и президента увеличены до 5 и 6 лет) каденция Путина крымчанам запомнится Крымской весной и воссоединением с Россией.
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ 2018 году Владимир Путин был избран на второй срок. Впервые в выборах президента России приняли участие крымские избиратели...
На фото: президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
11 из 11
В 2018 году Владимир Путин был избран на второй срок. Впервые в выборах президента России приняли участие крымские избиратели...
На фото: президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ФотолентыВизуал
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58Главные новости и заявления дня: 10 июля
22:36Въезд на Крымский мост: обстановка в ночь на 11 июля
22:25Главные новости Крыма: 10 июля
22:01Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права
21:47В Крыму до августа ограничили посещение лесов
21:29В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
21:21В горах Крыма спасли двух туристок
21:00Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия
20:41Севастополец стал победителем марафона в поддержку участников СВО
20:18Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт
20:02В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
19:38Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя
19:13В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы
19:05Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
18:47Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку
18:33"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
18:09Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
17:50Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
17:25Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
17:15Керченская переправа возобновила свою работу
Лента новостейМолния