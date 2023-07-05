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В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России
Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T19:05
2023-07-05T19:05
2023-07-05T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными силами половины своей боеспособности "обескураживают вселенским масштабом вранья", заявили в Минобороны РФ.Ранее британская Financial Times опубликовала слова Радакина, который заявил, что российская армия якобы "потеряла половину своего боевого потенциала на Украине, в том числе 2,5 тысячи танков".При этом британский адмирал делает такие заявления на фоне "стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского "контрнаступа", но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" российской армией", отметили в Минобороны.В оборонном ведомстве также указали, что британские крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения, либо "падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими ударами лишь степных тушканов".Как полагают в ведомстве, цель пропагандистских заявлений адмирала Радакина – "выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину".Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - МедведевВ Польше отказываются чинить украинские танки LeopardПутин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
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министерство обороны рф, сво, великобритания, в мире, вооруженные силы россии, новости, поставки западного оружия украине
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России
Минобороны: оценки адмирала Радакина о потерях ВС РФ обескураживают масштабом вранья
19:05 05.07.2023 (обновлено: 19:09 05.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными силами половины своей боеспособности "обескураживают вселенским масштабом вранья", заявили в Минобороны РФ.
Ранее британская Financial Times опубликовала слова Радакина, который заявил, что российская армия якобы "потеряла половину своего боевого потенциала на Украине, в том числе 2,5 тысячи танков".
"Оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими Вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья", - говорится в комментарии ведомства.
При этом британский адмирал делает такие заявления на фоне "стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского "контрнаступа", но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" российской армией", отметили в Минобороны.
В оборонном ведомстве также указали, что британские крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения, либо "падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими ударами лишь степных тушканов".
"Весь этот поставленный киевскому режиму британский металлолом после переплавки еще послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ", – добавили в МО РФ.
Как полагают в ведомстве, цель пропагандистских заявлений адмирала Радакина – "выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину".
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