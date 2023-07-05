Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230705/v-minoborony-otvetili-britanskomu-admiralu-na-otsenku-poter-armii-rossii-1129833173.html
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России
Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T19:05
2023-07-05T19:09
министерство обороны рф
сво
великобритания
в мире
вооруженные силы россии
новости
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129394162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70deb3041522d35e21db188ea67540f0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными силами половины своей боеспособности "обескураживают вселенским масштабом вранья", заявили в Минобороны РФ.Ранее британская Financial Times опубликовала слова Радакина, который заявил, что российская армия якобы "потеряла половину своего боевого потенциала на Украине, в том числе 2,5 тысячи танков".При этом британский адмирал делает такие заявления на фоне "стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского "контрнаступа", но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" российской армией", отметили в Минобороны.В оборонном ведомстве также указали, что британские крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения, либо "падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими ударами лишь степных тушканов".Как полагают в ведомстве, цель пропагандистских заявлений адмирала Радакина – "выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину".Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - МедведевВ Польше отказываются чинить украинские танки LeopardПутин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230620/istoschenie-arsenalov-nato-politolog-raskryl-smysl-slov-stoltenberga-1129515849.html
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129394162_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_fb73f3955515618d7d388393da08fd5c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, великобритания, в мире, вооруженные силы россии, новости, поставки западного оружия украине
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России

Минобороны: оценки адмирала Радакина о потерях ВС РФ обескураживают масштабом вранья

19:05 05.07.2023 (обновлено: 19:09 05.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными силами половины своей боеспособности "обескураживают вселенским масштабом вранья", заявили в Минобороны РФ.
Ранее британская Financial Times опубликовала слова Радакина, который заявил, что российская армия якобы "потеряла половину своего боевого потенциала на Украине, в том числе 2,5 тысячи танков".
"Оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими Вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья", - говорится в комментарии ведомства.
При этом британский адмирал делает такие заявления на фоне "стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского "контрнаступа", но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" российской армией", отметили в Минобороны.
В оборонном ведомстве также указали, что британские крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения, либо "падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими ударами лишь степных тушканов".
"Весь этот поставленный киевскому режиму британский металлолом после переплавки еще послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ", – добавили в МО РФ.
Как полагают в ведомстве, цель пропагандистских заявлений адмирала Радакина – "выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита на Украину - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня, 20:37
Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - Медведев
В Польше отказываются чинить украинские танки Leopard
Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
 
Министерство обороны РФСВОВеликобританияВ миреВооруженные силы РоссииНовостиПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:19ВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известно
19:57Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники
19:28Убедиться в отсутствии мин: в МАГАТЭ просят новый доступ на ЗАЭС
19:05В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России
18:40Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева
18:24Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова
18:12Тянули лебедками: в Крыму бык провалился в подвал
17:54Серия взрывов прогремела в Бердянске
17:34Мэр Феодосии подал в отставку
17:27Одно из ключевых сражений: 80 лет назад началась Курская битва
17:14Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд
16:46Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - Медведев
16:13Смертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто
15:44Захарова высмеяла Киев за подсветку "Родины-матери" цветами флага США
15:32В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте
15:08Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУ
14:54Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВО
14:27ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области
14:11ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-Сахалинске
13:52Пробок нет: в минтрансе рассказали о ситуации на Крымском мосту
Лента новостейМолния