https://crimea.ria.ru/20230705/v-minoborony-otvetili-britanskomu-admiralu-na-otsenku-poter-armii-rossii-1129833173.html

В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России

В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России - РИА Новости Крым, 05.07.2023

В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России

Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T19:05

2023-07-05T19:05

2023-07-05T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными силами половины своей боеспособности "обескураживают вселенским масштабом вранья", заявили в Минобороны РФ.Ранее британская Financial Times опубликовала слова Радакина, который заявил, что российская армия якобы "потеряла половину своего боевого потенциала на Украине, в том числе 2,5 тысячи танков".При этом британский адмирал делает такие заявления на фоне "стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского "контрнаступа", но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" российской армией", отметили в Минобороны.В оборонном ведомстве также указали, что британские крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения, либо "падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими ударами лишь степных тушканов".Как полагают в ведомстве, цель пропагандистских заявлений адмирала Радакина – "выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину".Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - МедведевВ Польше отказываются чинить украинские танки LeopardПутин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230620/istoschenie-arsenalov-nato-politolog-raskryl-smysl-slov-stoltenberga-1129515849.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, великобритания, в мире, вооруженные силы россии, новости, поставки западного оружия украине