https://crimea.ria.ru/20230703/rnkb-zapustil-oformlenie-virtualnykh-sim-kart-v-mobilnom-prilozhenii-1129785288.html

РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении

РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении - РИА Новости Крым, 03.07.2023

РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении

В новой версии мобильного приложения РНКБ на базе Android появилась дополнительная функция – оформление виртуальной sim-карты (e-SIM) от оператора мобильной... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T17:25

2023-07-03T17:25

2023-07-03T17:25

рнкб (пао)

мобильная связь

банк

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В новой версии мобильного приложения РНКБ на базе Android появилась дополнительная функция – оформление виртуальной sim-карты (e-SIM) от оператора мобильной связи "Волна", сообщает банк.Такая sim-карта не имеет пластикового носителя, оформляется онлайн и используется так же, как и обычная - с ее помощью можно осуществлять телефонные звонки, отправлять sms-сообщения и пользоваться мобильным интернетом.Клиентам РНКБ доступны тарифные планы линейки "Волна РНКБ" с возможностью выбора опций "Тройной безлимит", "Двойной безлимит" и "Плюс". Подробнее с тарифами можно ознакомиться на официальном сайте банка. Оплата за подключение того или иного тарифа списывается со счета или карты РНКБ, при этом комиссия при этом не взимается.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460ERID: 4CQwVszH9pUiKmXMnsA

https://crimea.ria.ru/20230627/rnkb-zafiksiroval-rekord-po-distantsionnym-platezham-1129662282.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), мобильная связь, банк, общество