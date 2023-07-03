https://crimea.ria.ru/20230703/rnkb-zapustil-oformlenie-virtualnykh-sim-kart-v-mobilnom-prilozhenii-1129785288.html
РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении - РИА Новости Крым, 03.07.2023
РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
В новой версии мобильного приложения РНКБ на базе Android появилась дополнительная функция – оформление виртуальной sim-карты (e-SIM) от оператора мобильной... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T17:25
2023-07-03T17:25
2023-07-03T17:25
рнкб (пао)
мобильная связь
банк
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В новой версии мобильного приложения РНКБ на базе Android появилась дополнительная функция – оформление виртуальной sim-карты (e-SIM) от оператора мобильной связи "Волна", сообщает банк.Такая sim-карта не имеет пластикового носителя, оформляется онлайн и используется так же, как и обычная - с ее помощью можно осуществлять телефонные звонки, отправлять sms-сообщения и пользоваться мобильным интернетом.Клиентам РНКБ доступны тарифные планы линейки "Волна РНКБ" с возможностью выбора опций "Тройной безлимит", "Двойной безлимит" и "Плюс". Подробнее с тарифами можно ознакомиться на официальном сайте банка. Оплата за подключение того или иного тарифа списывается со счета или карты РНКБ, при этом комиссия при этом не взимается.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460ERID: 4CQwVszH9pUiKmXMnsA
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рнкб (пао), мобильная связь, банк, общество
РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В новой версии мобильного приложения РНКБ на базе Android появилась дополнительная функция – оформление виртуальной sim-карты (e-SIM) от оператора мобильной связи "Волна", сообщает банк.
Такая sim-карта не имеет пластикового носителя, оформляется онлайн и используется так же, как и обычная - с ее помощью можно осуществлять телефонные звонки, отправлять sms-сообщения и пользоваться мобильным интернетом.
Основные преимуществами e-SIM: бесплатное оформление за пять минут в приложении в разделе "Другое" без визита в офис банка; моментальная активация по QR-коду; отсутствие риска потери, поломки или неправильной установки; возможность получить дополнительный номер телефона (при этом в смартфоне может быть несколько e-SIM с разными номерами для разных целей).
Клиентам РНКБ доступны тарифные планы линейки "Волна РНКБ" с возможностью выбора опций "Тройной безлимит", "Двойной безлимит" и "Плюс". Подробнее с тарифами можно ознакомиться на официальном сайте
банка. Оплата за подключение того или иного тарифа списывается со счета или карты РНКБ, при этом комиссия при этом не взимается.
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460
ERID: 4CQwVszH9pUiKmXMnsA