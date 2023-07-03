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РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении - РИА Новости Крым, 03.07.2023
РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
В новой версии мобильного приложения РНКБ на базе Android появилась дополнительная функция – оформление виртуальной sim-карты (e-SIM) от оператора мобильной... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T17:25
2023-07-03T17:25
рнкб (пао)
мобильная связь
банк
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В новой версии мобильного приложения РНКБ на базе Android появилась дополнительная функция – оформление виртуальной sim-карты (e-SIM) от оператора мобильной связи "Волна", сообщает банк.Такая sim-карта не имеет пластикового носителя, оформляется онлайн и используется так же, как и обычная - с ее помощью можно осуществлять телефонные звонки, отправлять sms-сообщения и пользоваться мобильным интернетом.Клиентам РНКБ доступны тарифные планы линейки "Волна РНКБ" с возможностью выбора опций "Тройной безлимит", "Двойной безлимит" и "Плюс". Подробнее с тарифами можно ознакомиться на официальном сайте банка. Оплата за подключение того или иного тарифа списывается со счета или карты РНКБ, при этом комиссия при этом не взимается.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460ERID: 4CQwVszH9pUiKmXMnsA
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рнкб (пао), мобильная связь, банк, общество
РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении

РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении

17:25 03.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В новой версии мобильного приложения РНКБ на базе Android появилась дополнительная функция – оформление виртуальной sim-карты (e-SIM) от оператора мобильной связи "Волна", сообщает банк.
Такая sim-карта не имеет пластикового носителя, оформляется онлайн и используется так же, как и обычная - с ее помощью можно осуществлять телефонные звонки, отправлять sms-сообщения и пользоваться мобильным интернетом.
Основные преимуществами e-SIM: бесплатное оформление за пять минут в приложении в разделе "Другое" без визита в офис банка; моментальная активация по QR-коду; отсутствие риска потери, поломки или неправильной установки; возможность получить дополнительный номер телефона (при этом в смартфоне может быть несколько e-SIM с разными номерами для разных целей).
Клиентам РНКБ доступны тарифные планы линейки "Волна РНКБ" с возможностью выбора опций "Тройной безлимит", "Двойной безлимит" и "Плюс". Подробнее с тарифами можно ознакомиться на официальном сайте банка. Оплата за подключение того или иного тарифа списывается со счета или карты РНКБ, при этом комиссия при этом не взимается.
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РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460
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РНКБ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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