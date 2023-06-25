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В Подмосковье разбился самолет ЯК-52: погибла 17-летняя пассажирка - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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В Подмосковье разбился самолет ЯК-52: погибла 17-летняя пассажирка
В Подмосковье разбился самолет ЯК-52: погибла 17-летняя пассажирка - РИА Новости Крым, 25.06.2023
В Подмосковье разбился самолет ЯК-52: погибла 17-летняя пассажирка
В воскресенье в Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-52, на борту которого находились юный пилот и 17-летняя пассажирка – они погибли. Возбуждено... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T16:30
2023-06-25T16:30
подмосковье
крушение самолета в подмосковье
происшествия
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-52, на борту которого находились юный пилот и 17-летняя пассажирка – они погибли. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следком России.Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Ход и предварительные результаты расследования глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвыДва человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИДва человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе
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РИА Новости Крым
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96
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подмосковье, крушение самолета в подмосковье, происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
В Подмосковье разбился самолет ЯК-52: погибла 17-летняя пассажирка

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - погибли пилот и 17-летняя пассажирка

16:30 25.06.2023
 
© СК РФВ Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-52
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-52
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-52, на борту которого находились юный пилот и 17-летняя пассажирка – они погибли. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следком России.

"25 июня 2023 года поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели ЯК-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино Московской области. Пилот в возрасте 21 года и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ход и предварительные результаты расследования глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль.
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ПодмосковьеКрушение самолета в ПодмосковьеПроисшествияОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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