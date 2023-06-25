https://crimea.ria.ru/20230625/v-podmoskove-razbilsya-samolet-yak-52-pogibla-17-letnyaya-passazhirka-1129615376.html

В Подмосковье разбился самолет ЯК-52: погибла 17-летняя пассажирка

В Подмосковье разбился самолет ЯК-52: погибла 17-летняя пассажирка - РИА Новости Крым, 25.06.2023

В Подмосковье разбился самолет ЯК-52: погибла 17-летняя пассажирка

В воскресенье в Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-52, на борту которого находились юный пилот и 17-летняя пассажирка – они погибли. Возбуждено... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T16:30

2023-06-25T16:30

2023-06-25T16:30

подмосковье

крушение самолета в подмосковье

происшествия

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-52, на борту которого находились юный пилот и 17-летняя пассажирка – они погибли. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следком России.Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Ход и предварительные результаты расследования глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвыДва человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИДва человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе

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подмосковье

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, крушение самолета в подмосковье, происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости