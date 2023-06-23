https://crimea.ria.ru/20230623/gazoprovod-povrezhden-na-yuzhnom-beregu-kryma-1129572481.html

Газопровод поврежден на Южном берегу Крыма

Газопровод поврежден на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Газопровод поврежден на Южном берегу Крыма

Газопровод поврежден в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма, без газа около 500 абонентов. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко. РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T07:20

2023-06-23T07:20

2023-06-23T08:48

новости крыма

юбк

кореиз

происшествия

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

игорь михайличенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Газопровод поврежден в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма, без газа около 500 абонентов. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.Восстановить газоснабжение планируют до конца дня, уточнил Михайличенко.Как сообщалось, в пятницу в Симферополе из-за ремонта без света останутся более 60 улиц. Специалисты "Крымэнерго" проводят плановый ремонт электрооборудования.

https://crimea.ria.ru/20230614/stikhiya-v-sochi-razliv-reki-zatoplennye-dorogi-i-povrezhdennyy-gazoprovod-1129367855.html

юбк

кореиз

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, юбк, кореиз, происшествия, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, игорь михайличенко