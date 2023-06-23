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Газопровод поврежден на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Газопровод поврежден на Южном берегу Крыма
Газопровод поврежден на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Газопровод поврежден на Южном берегу Крыма
Газопровод поврежден в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма, без газа около 500 абонентов. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко. РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T07:20
2023-06-23T08:48
новости крыма
юбк
кореиз
происшествия
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
игорь михайличенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Газопровод поврежден в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма, без газа около 500 абонентов. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.Восстановить газоснабжение планируют до конца дня, уточнил Михайличенко.Как сообщалось, в пятницу в Симферополе из-за ремонта без света останутся более 60 улиц. Специалисты "Крымэнерго" проводят плановый ремонт электрооборудования.
https://crimea.ria.ru/20230614/stikhiya-v-sochi-razliv-reki-zatoplennye-dorogi-i-povrezhdennyy-gazoprovod-1129367855.html
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новости крыма, юбк, кореиз, происшествия, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, игорь михайличенко
Газопровод поврежден на Южном берегу Крыма

Газопровод поврежден в поселке Кореиз в Крыму - без газа 500 человек

07:20 23.06.2023 (обновлено: 08:48 23.06.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Газопровод поврежден в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма, без газа около 500 абонентов. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.
"В поселке Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов. На месте работают аварийные службы", - проинформировал он.
Восстановить газоснабжение планируют до конца дня, уточнил Михайличенко.
Как сообщалось, в пятницу в Симферополе из-за ремонта без света останутся более 60 улиц. Специалисты "Крымэнерго" проводят плановый ремонт электрооборудования.
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