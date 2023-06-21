https://crimea.ria.ru/20230621/perekhod-na-letnee-vremya-vrach-otsenil-vse-minusy-i-plyusy-dlya-zdorovya-1129518773.html

Переход на летнее время: врач оценил все минусы и плюсы для здоровья

Переход на летнее время: врач оценил все минусы и плюсы для здоровья - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Переход на летнее время: врач оценил все минусы и плюсы для здоровья

Переход на летнее время может негативно отразиться на самочувствии пожилых людей и пациентов с некоторыми заболеваниями - им надо подготовиться заранее... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T08:23

2023-06-21T08:23

2023-06-21T08:23

радио "спутник в крыму"

переход на летнее время

денис шадуро

здоровье

совет эксперта

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119471284_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_891c4419e8b7d7f387ea66a2b76e6501.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Переход на летнее время может негативно отразиться на самочувствии пожилых людей и пациентов с некоторыми заболеваниями - им надо подготовиться заранее. Остальным перевод стрелок поможет "синхронизироваться" с природными ритмами, а в некоторых случаях даже повысит продуктивность работы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Денис Шадуро, комментируя планы российских парламентариев о внесении в Госдуму законопроекта о переходе на летнее время.Ранее с такой инициативой выступил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ). По его словам, законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня. Трудные последствия"Из позитивного - экономический эффект, но для организма это стресс - поменять время подъема. И переход на зимнее время воспринимается сложнее, чем на летнее", - говорит Шадуро.По его словам, особенно сложно перестраиваются пожилые люди и дети, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями - в первые три-четыре дня после перехода по статистике возрастает число инфарктов и инсультов, еще трудно придется тем, кто имеет нарушения эндокринной системы.Упростить переход"Чтобы избежать неприятных последствий, готовить организм к переводу стрелок часов нужно заранее. Лучше всего за три-четыре дня ежедневно сдвигать время отдыха и пробуждения на 15-20 минут раньше", - советует доктор.Основная активность должна приходиться на светлое время суток, советует Шадуро. Вечером лучше посвятить время семье, отправиться на прогулку или организовать другой спокойный досуг. Уменьшать время сна нельзя - здоровая продолжительность ночного отдыха в среднем равна 7-8 часам. При этом, по словам специалиста, здоровые люди довольно легко и без последствий войдут в новый ритм, хотя и им лучше привыкать постепенно.Читайте также на РИА Новости Крым:Сомнолог рассказала об опасности прерывистого снаКак "совам" стать "жаворонками" — советы сомнологаКрымский сомнолог дал рекомендации для здорового сна

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переход на летнее время, денис шадуро, здоровье, совет эксперта, общество, новости