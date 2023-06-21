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Переход на летнее время: врач оценил все минусы и плюсы для здоровья - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Переход на летнее время: врач оценил все минусы и плюсы для здоровья
Переход на летнее время: врач оценил все минусы и плюсы для здоровья - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Переход на летнее время: врач оценил все минусы и плюсы для здоровья
Переход на летнее время может негативно отразиться на самочувствии пожилых людей и пациентов с некоторыми заболеваниями - им надо подготовиться заранее... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T08:23
2023-06-21T08:23
радио "спутник в крыму"
переход на летнее время
денис шадуро
здоровье
совет эксперта
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Переход на летнее время может негативно отразиться на самочувствии пожилых людей и пациентов с некоторыми заболеваниями - им надо подготовиться заранее. Остальным перевод стрелок поможет "синхронизироваться" с природными ритмами, а в некоторых случаях даже повысит продуктивность работы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Денис Шадуро, комментируя планы российских парламентариев о внесении в Госдуму законопроекта о переходе на летнее время.Ранее с такой инициативой выступил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ). По его словам, законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня. Трудные последствия"Из позитивного - экономический эффект, но для организма это стресс - поменять время подъема. И переход на зимнее время воспринимается сложнее, чем на летнее", - говорит Шадуро.По его словам, особенно сложно перестраиваются пожилые люди и дети, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями - в первые три-четыре дня после перехода по статистике возрастает число инфарктов и инсультов, еще трудно придется тем, кто имеет нарушения эндокринной системы.Упростить переход"Чтобы избежать неприятных последствий, готовить организм к переводу стрелок часов нужно заранее. Лучше всего за три-четыре дня ежедневно сдвигать время отдыха и пробуждения на 15-20 минут раньше", - советует доктор.Основная активность должна приходиться на светлое время суток, советует Шадуро. Вечером лучше посвятить время семье, отправиться на прогулку или организовать другой спокойный досуг. Уменьшать время сна нельзя - здоровая продолжительность ночного отдыха в среднем равна 7-8 часам. При этом, по словам специалиста, здоровые люди довольно легко и без последствий войдут в новый ритм, хотя и им лучше привыкать постепенно.Читайте также на РИА Новости Крым:Сомнолог рассказала об опасности прерывистого снаКак "совам" стать "жаворонками" — советы сомнологаКрымский сомнолог дал рекомендации для здорового сна
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переход на летнее время, денис шадуро, здоровье, совет эксперта, общество, новости
Переход на летнее время: врач оценил все минусы и плюсы для здоровья

Доктор Шадуро оценил полезность перехода на летнее время

08:23 21.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваКот на стуле
Кот на стуле - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Переход на летнее время может негативно отразиться на самочувствии пожилых людей и пациентов с некоторыми заболеваниями - им надо подготовиться заранее. Остальным перевод стрелок поможет "синхронизироваться" с природными ритмами, а в некоторых случаях даже повысит продуктивность работы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Денис Шадуро, комментируя планы российских парламентариев о внесении в Госдуму законопроекта о переходе на летнее время.
Ранее с такой инициативой выступил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ). По его словам, законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня.

Трудные последствия

"Из позитивного - экономический эффект, но для организма это стресс - поменять время подъема. И переход на зимнее время воспринимается сложнее, чем на летнее", - говорит Шадуро.
По его словам, особенно сложно перестраиваются пожилые люди и дети, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями - в первые три-четыре дня после перехода по статистике возрастает число инфарктов и инсультов, еще трудно придется тем, кто имеет нарушения эндокринной системы.
"Многие гормоны у нас синтезируются исключительно ночью. Например, мелатонин. А вот кортизол - гормон стресса - вырабатывается в пик пробуждения, утром. Конечно, сдвижение подъема на час может привести к резкому повышению уровня кортизола, усилению хронических заболеваний", - объясняет врач.

Упростить переход

"Чтобы избежать неприятных последствий, готовить организм к переводу стрелок часов нужно заранее. Лучше всего за три-четыре дня ежедневно сдвигать время отдыха и пробуждения на 15-20 минут раньше", - советует доктор.
Основная активность должна приходиться на светлое время суток, советует Шадуро. Вечером лучше посвятить время семье, отправиться на прогулку или организовать другой спокойный досуг. Уменьшать время сна нельзя - здоровая продолжительность ночного отдыха в среднем равна 7-8 часам. При этом, по словам специалиста, здоровые люди довольно легко и без последствий войдут в новый ритм, хотя и им лучше привыкать постепенно.

"Конечно, перевод времени нас начинает немного синхронизировать с природными ритмами. Раньше, когда не было электрического освещения, люди жили по подъему и заходу Солнца. Поэтому в принципе это в нас заложено. Но современному городскому человеку лучше готовиться заранее, тогда это может привести к позитивным моментам: если дольше спать в темное время суток, мы лучше восстанавливаемся, качество сна тоже улучшается, сил утром будет больше, а работа днем станет эффективнее", - заключил гость эфира.

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Радио "Спутник в Крыму"Переход на летнее времяДенис ШадуроЗдоровьеСовет экспертаОбществоНовости
 
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