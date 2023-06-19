Рейтинг@Mail.ru
Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230619/itogi-pmef-2023-dlya-kryma-krasnodarskogo-kraya-i-sevastopolya-1129493212.html
Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) позволил Республике Крым заключить ряд соглашений, направленных на развитие промышленности, строительства и туристического сектора. Общий объем инвестиций превысил 200 млрд рублей.
2023-06-19T18:49
2023-06-19T18:49
крым
севастополь
краснодарский край
экономика
инвестиции
пмэф
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
Наиболее значимыми проектами стали создание завода полиэтиленовых труб в Феодосии и предприятия по утилизации медицинских отходов. Серьезны толчок развитию курортной сферы обещает дать строительство туристического кластера в Ленинском районе республики, базы отдыха в Коктебеле, жилищно-рекреационного и жилого комплекса в Приморском. Общая сумма подписанных соглашений составила 209,15 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать более 7 200 новых рабочих мест.Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам форма оценивается в 310 млрд рублей. При этом ставка сделана на производственные, логистические проекты и предприятия по глубокой переработке сырья. Реализация проектов позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест в регионе.Наиболее важным для Севастополя стало подписание договора о строительстве морского многофункционального терминала по перевалке грузов и контейнеров. Еще один проект – строительство жилого комплекса общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов, будут возведены четыре детсада, школа, поликлинический комплекс, а также ФОК с бассейном. Инвесторы также выразили желание повысить качество связи и доступность интернета в регионе, вложить средства в реконструкцию крупнейшего винного завода. Кроме того, будут реализованы два проекта туристической отрасли. Общий объем инвестиций в экономику города превышает 56 млрд рублей.
крым
севастополь
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, краснодарский край, экономика, инвестиции, пмэф, инфографика, инфографика
Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя

Инфографика: какие проекты появятся в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе после ПМЭФ

18:49 19.06.2023
 
Читать в
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) позволил Республике Крым заключить ряд соглашений, направленных на развитие промышленности, строительства и туристического сектора. Общий объем инвестиций превысил 200 млрд рублей.
Итоги ПМЭФ для Крыма
Наиболее значимыми проектами стали создание завода полиэтиленовых труб в Феодосии и предприятия по утилизации медицинских отходов. Серьезны толчок развитию курортной сферы обещает дать строительство туристического кластера в Ленинском районе республики, базы отдыха в Коктебеле, жилищно-рекреационного и жилого комплекса в Приморском. Общая сумма подписанных соглашений составила 209,15 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать более 7 200 новых рабочих мест.
Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам форма оценивается в 310 млрд рублей. При этом ставка сделана на производственные, логистические проекты и предприятия по глубокой переработке сырья. Реализация проектов позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест в регионе.
Итоги ПМЭФ для Краснодарского края
Наиболее важным для Севастополя стало подписание договора о строительстве морского многофункционального терминала по перевалке грузов и контейнеров. Еще один проект – строительство жилого комплекса общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов, будут возведены четыре детсада, школа, поликлинический комплекс, а также ФОК с бассейном. Инвесторы также выразили желание повысить качество связи и доступность интернета в регионе, вложить средства в реконструкцию крупнейшего винного завода. Кроме того, будут реализованы два проекта туристической отрасли. Общий объем инвестиций в экономику города превышает 56 млрд рублей.
Итоги ПМЭФ для Севастополя
КрымСевастопольКраснодарский крайЭкономикаИнвестицииПМЭФИнфографика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:02Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте
18:49Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
18:30Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся
17:56Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг
17:38В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объезда
17:13НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
16:55Подрыв здания МРЭО в Мелитополе и подготовка к терактам – дело ушло в суд
16:13Кто спасет Украину от холеры
15:46Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
15:28Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов
15:14Российские военные отбили семь атак ВСУ
15:12Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году
14:45Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"
14:19Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине
14:00В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверку
13:45Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
13:35Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе
13:27Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги
13:16Власти: вода ушла из 12 населенных пунктов Херсонской области
13:04Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
Лента новостейМолния