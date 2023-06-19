https://crimea.ria.ru/20230619/itogi-pmef-2023-dlya-kryma-krasnodarskogo-kraya-i-sevastopolya-1129493212.html
Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) позволил Республике Крым заключить ряд соглашений, направленных на развитие промышленности, строительства и туристического сектора. Общий объем инвестиций превысил 200 млрд рублей.
2023-06-19T18:49
2023-06-19T18:49
2023-06-19T18:49
крым
севастополь
краснодарский край
экономика
инвестиции
пмэф
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
Наиболее значимыми проектами стали создание завода полиэтиленовых труб в Феодосии и предприятия по утилизации медицинских отходов. Серьезны толчок развитию курортной сферы обещает дать строительство туристического кластера в Ленинском районе республики, базы отдыха в Коктебеле, жилищно-рекреационного и жилого комплекса в Приморском. Общая сумма подписанных соглашений составила 209,15 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать более 7 200 новых рабочих мест.Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам форма оценивается в 310 млрд рублей. При этом ставка сделана на производственные, логистические проекты и предприятия по глубокой переработке сырья. Реализация проектов позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест в регионе.Наиболее важным для Севастополя стало подписание договора о строительстве морского многофункционального терминала по перевалке грузов и контейнеров. Еще один проект – строительство жилого комплекса общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов, будут возведены четыре детсада, школа, поликлинический комплекс, а также ФОК с бассейном. Инвесторы также выразили желание повысить качество связи и доступность интернета в регионе, вложить средства в реконструкцию крупнейшего винного завода. Кроме того, будут реализованы два проекта туристической отрасли. Общий объем инвестиций в экономику города превышает 56 млрд рублей.
крым
севастополь
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, краснодарский край, экономика, инвестиции, пмэф, инфографика, инфографика
Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
Инфографика: какие проекты появятся в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе после ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) позволил Республике Крым заключить ряд соглашений, направленных на развитие промышленности, строительства и туристического сектора. Общий объем инвестиций превысил 200 млрд рублей.
Наиболее значимыми проектами стали создание завода полиэтиленовых труб в Феодосии и предприятия по утилизации медицинских отходов. Серьезны толчок развитию курортной сферы обещает дать строительство туристического кластера в Ленинском районе республики, базы отдыха в Коктебеле, жилищно-рекреационного и жилого комплекса в Приморском. Общая сумма подписанных соглашений составила 209,15 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать более 7 200 новых рабочих мест.
Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам форма оценивается в 310 млрд рублей. При этом ставка сделана на производственные, логистические проекты и предприятия по глубокой переработке сырья. Реализация проектов позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест в регионе.
Наиболее важным для Севастополя стало подписание договора о строительстве морского многофункционального терминала по перевалке грузов и контейнеров. Еще один проект – строительство жилого комплекса общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов, будут возведены четыре детсада, школа, поликлинический комплекс, а также ФОК с бассейном. Инвесторы также выразили желание повысить качество связи и доступность интернета в регионе, вложить средства в реконструкцию крупнейшего винного завода. Кроме того, будут реализованы два проекта туристической отрасли. Общий объем инвестиций в экономику города превышает 56 млрд рублей.