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Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя

Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) позволил Республике Крым заключить ряд соглашений, направленных на развитие промышленности, строительства и туристического сектора. Общий объем инвестиций превысил 200 млрд рублей.

2023-06-19T18:49

2023-06-19T18:49

2023-06-19T18:49

крым

севастополь

краснодарский край

экономика

инвестиции

пмэф

инфографика

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Наиболее значимыми проектами стали создание завода полиэтиленовых труб в Феодосии и предприятия по утилизации медицинских отходов. Серьезны толчок развитию курортной сферы обещает дать строительство туристического кластера в Ленинском районе республики, базы отдыха в Коктебеле, жилищно-рекреационного и жилого комплекса в Приморском. Общая сумма подписанных соглашений составила 209,15 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать более 7 200 новых рабочих мест.Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам форма оценивается в 310 млрд рублей. При этом ставка сделана на производственные, логистические проекты и предприятия по глубокой переработке сырья. Реализация проектов позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест в регионе.Наиболее важным для Севастополя стало подписание договора о строительстве морского многофункционального терминала по перевалке грузов и контейнеров. Еще один проект – строительство жилого комплекса общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов, будут возведены четыре детсада, школа, поликлинический комплекс, а также ФОК с бассейном. Инвесторы также выразили желание повысить качество связи и доступность интернета в регионе, вложить средства в реконструкцию крупнейшего винного завода. Кроме того, будут реализованы два проекта туристической отрасли. Общий объем инвестиций в экономику города превышает 56 млрд рублей.

крым

севастополь

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, краснодарский край, экономика, инвестиции, пмэф, инфографика, инфографика