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Власти Севастополя назвали причину появления пятна в бухте Балаклавы
Власти Севастополя назвали причину появления пятна в бухте Балаклавы - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Власти Севастополя назвали причину появления пятна в бухте Балаклавы
Промежуточные итоги проверки, проведенной по факту появления зеленого пятна в бухте Балаклавы, дают основание утверждать, что никакой угрозы окружающей среде... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T21:03
2023-06-18T21:03
2023-06-18T21:08
евгений горлов
севастополь
балаклава
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Промежуточные итоги проверки, проведенной по факту появления зеленого пятна в бухте Балаклавы, дают основание утверждать, что никакой угрозы окружающей среде нет. Скорее всего, это хулиганство или провокация, заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Он также рассказал, что специалисты провели обследование всех люков и системы канализационных стоков, где также не обнаружили возможных нарушений в эксплуатации и "образования каких-либо химических составов". По словам чиновника, раньше краситель применяли для выявления повреждений канализационной сети, однако сегодня водоканал такой материал не использует. "Поэтому считаю, что это какие-то хулиганские выходки либо провокация со стороны третьих лиц, чтобы дестабилизировать нормальное настроение жителей нашего города", - заключил Горлов.Сообщения о появлении странного зеленого пятна в бухте Севастополя стали появляться в севастопольских чатах. На место выехали представители Природоохранной прокуратуры, Следственного комитета и Сеприроднадзора. Были проведены необходимые анализы. Власти подчеркивают, что это никак не связано с какими-либо диверсиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского мостаУченые оценили риски загрязнения Черного моря после ЧП на ГЭС
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евгений горлов, севастополь, балаклава, новости крыма, крым, происшествия, черное море, безопасность
Власти Севастополя назвали причину появления пятна в бухте Балаклавы
Угрозы экологии зеленое пятно в бухте Балаклавы не несет - власти
21:03 18.06.2023 (обновлено: 21:08 18.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Промежуточные итоги проверки, проведенной по факту появления зеленого пятна в бухте Балаклавы, дают основание утверждать, что никакой угрозы окружающей среде нет. Скорее всего, это хулиганство или провокация, заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
"Специализированная служба провела анализ. Нет никаких превышений, нет никакого отравления акватории. Это, конечно, промежуточные итоги, но уже детально можно сказать, что все таки ничего не грозит окружающей среде", - сказал Горлов в видеообращении на своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что специалисты провели обследование всех люков и системы канализационных стоков, где также не обнаружили возможных нарушений в эксплуатации и "образования каких-либо химических составов". По словам чиновника, раньше краситель применяли для выявления повреждений канализационной сети, однако сегодня водоканал такой материал не использует.
"Поэтому считаю, что это какие-то хулиганские выходки либо провокация со стороны третьих лиц, чтобы дестабилизировать нормальное настроение жителей нашего города", - заключил Горлов.
Сообщения о появлении странного зеленого пятна в бухте Севастополя стали появляться в севастопольских чатах. На место выехали представители Природоохранной прокуратуры, Следственного комитета и Сеприроднадзора. Были проведены необходимые анализы. Власти подчеркивают
, что это никак не связано с какими-либо диверсиями.
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