https://crimea.ria.ru/20230616/strelba-u-kinoteatra-moryak-v-sevastopole---trenirovka-voennykh-1129430741.html
Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных
Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных
Звуки стрельбы на Северной стороне в Севастополе в пятницу - это тренировки военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T12:09
2023-06-16T12:09
2023-06-16T12:09
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/67/1100936718_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_631a85bc6f5a53d96227f3886363175f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы на Северной стороне в Севастополе в пятницу - это тренировки военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в мореКрыму не грозит сухопутная операция ВСУ - АксеновЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
https://crimea.ria.ru/20230529/kak-krym-zaschischen-ot-atak-diversantov--aksenov-1129043268.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/67/1100936718_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5cbded243ec3e94264ed978b47db4903.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных
Военные тренируются в стрельбе на северной стороне Севастополя - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы на Северной стороне в Севастополе в пятницу - это тренировки военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" в воинской части с 12.00 до 13.00 будут проходить тренировочные стрельбы военных", - написал он в своем Telegram-канале.
Он заверил, что в городе все спокойно.
Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
Читайте также на РИА Новости Крым: