https://crimea.ria.ru/20230616/strelba-u-kinoteatra-moryak-v-sevastopole---trenirovka-voennykh-1129430741.html

Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных

Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных

Звуки стрельбы на Северной стороне в Севастополе в пятницу - это тренировки военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T12:09

2023-06-16T12:09

2023-06-16T12:09

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы на Северной стороне в Севастополе в пятницу - это тренировки военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в мореКрыму не грозит сухопутная операция ВСУ - АксеновЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения

https://crimea.ria.ru/20230529/kak-krym-zaschischen-ot-atak-diversantov--aksenov-1129043268.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма