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Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных
Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных
Звуки стрельбы на Северной стороне в Севастополе в пятницу - это тренировки военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T12:09
2023-06-16T12:09
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы на Северной стороне в Севастополе в пятницу - это тренировки военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в мореКрыму не грозит сухопутная операция ВСУ - АксеновЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
https://crimea.ria.ru/20230529/kak-krym-zaschischen-ot-atak-diversantov--aksenov-1129043268.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных

Военные тренируются в стрельбе на северной стороне Севастополя - Развожаев

12:09 16.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на Северную сторону Севастополя
Вид на Северную сторону Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы на Северной стороне в Севастополе в пятницу - это тренировки военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" в воинской части с 12.00 до 13.00 будут проходить тренировочные стрельбы военных", - написал он в своем Telegram-канале.
Он заверил, что в городе все спокойно.
Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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