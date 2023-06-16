https://crimea.ria.ru/20230616/avtoprobeg-iz-sankt-peterburga-v-yaltu-proydet-v-avguste-1129446167.html
Автопробег из Санкт-Петербурга в Ялту пройдет в августе
Автопробег из Санкт-Петербурга в Ялту пройдет в августе - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Автопробег из Санкт-Петербурга в Ялту пройдет в августе
Сбер в августе организует автопробег с участием российских журналистов и блогеров по маршруту "Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта" протяженностью 3 607 километров,... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T18:41
2023-06-16T18:41
2023-06-16T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Сбер в августе организует автопробег с участием российских журналистов и блогеров по маршруту "Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта" протяженностью 3 607 километров, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort&SPA.Участники проедут по трем федеральным трассам страны: "Нева", "Дон" и "Таврида". Они посетят десятки достопримечательностей, а также интересных мест, рекомендованных для семейного отдыха в ряде регионов России. Завершится автопробег в Ливадийском дворце-музее, который являлся бывшей резиденцией российских императоров и был любимым местом отдыха семьи Ольденбургских.В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга проходят Дни Воронежской области. В деловой программе, посвященной популяризации туристического потенциала Воронежской области, приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и гендиректор курорта Mriya Resort& SPA Самвел Саруханян.Во время мероприятия состоялась презентация туристического маршрута "Ольденбургские. Путешествуй по России" и автопробега "Путешествуй со Сбером". Проекты направлены на развитие внутреннего туризма и привлечение внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Лейтмотивом обоих проектов стала тема сохранения исторической памяти об Ольденбургах – одной из известнейших аристократических династий, которая внесла огромный вклад в развитие российских территорий.Благодаря инициативе Сбера в Санкт-Петербурге будет создан единый пешеходный маршрут, который соединит около 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.По словам гендиректора курорта Mriya Resort&SPA Самвела Саруханяна, сейчас активно растет количество отдыхающих на полуострове, которые приезжают именно на автомобиле. Более того, такое путешествие имеет уйму преимуществ - многие впервые проезжают Крымский мост, знакомятся с увлекательными туристическими и культурными достопримечательностями нашей страны, при этом наслаждаясь отличной дорогой.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, mriya resort&spa, общество, сбер, пмэф
Автопробег из Санкт-Петербурга в Ялту пройдет в августе
В августе пройдет автопробег по маршруту "Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Сбер в августе организует автопробег с участием российских журналистов и блогеров по маршруту "Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта" протяженностью 3 607 километров, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort&SPA.
Участники проедут по трем федеральным трассам страны: "Нева", "Дон" и "Таврида". Они посетят десятки достопримечательностей, а также интересных мест, рекомендованных для семейного отдыха в ряде регионов России. Завершится автопробег в Ливадийском дворце-музее, который являлся бывшей резиденцией российских императоров и был любимым местом отдыха семьи Ольденбургских.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга проходят Дни Воронежской области. В деловой программе, посвященной популяризации туристического потенциала Воронежской области, приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и гендиректор курорта Mriya Resort& SPA Самвел Саруханян.
Во время мероприятия состоялась презентация туристического маршрута "Ольденбургские. Путешествуй по России" и автопробега "Путешествуй со Сбером". Проекты направлены на развитие внутреннего туризма и привлечение внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Лейтмотивом обоих проектов стала тема сохранения исторической памяти об Ольденбургах – одной из известнейших аристократических династий, которая внесла огромный вклад в развитие российских территорий.
"Мы уверены, что участники пробега, которые будут представлять абсолютно разные российские города, во время путешествия смогут не только поделиться яркими впечатлениями, эмоциями, но и насладиться поездкой к морю", - приводятся в сообщении слова председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталии Цайтлер.
Благодаря инициативе Сбера в Санкт-Петербурге будет создан единый пешеходный маршрут, который соединит около 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.
По словам гендиректора курорта Mriya Resort&SPA Самвела Саруханяна, сейчас активно растет количество отдыхающих на полуострове, которые приезжают именно на автомобиле. Более того, такое путешествие имеет уйму преимуществ - многие впервые проезжают Крымский мост, знакомятся с увлекательными туристическими и культурными достопримечательностями нашей страны, при этом наслаждаясь отличной дорогой.
"Курорт ведет активную работу в продвижении бренда региона, туристической привлекательности полуострова, и мы рады, что последней точкой автопробега стал именно Крым. Благодаря таким проектам больше людей смогут узнать и раскрыть для себя красоту и многогранность полуострова, его исторические и природные достопримечательности. Для нас большая честь пригласить всех участников автопробега провести финальный вечер вместе и насладиться теплым южным гостеприимством!" - отметил Саруханян.