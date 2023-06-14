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Полсотни улиц Симферополя останутся без воды на два дня
Полсотни улиц Симферополя останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Полсотни улиц Симферополя останутся без воды на два дня
Полсотни Симферопольских улиц на следующей неделе останутся без воды из-за ремонтов, сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T09:58
2023-06-14T09:58
2023-06-14T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Полсотни Симферопольских улиц на следующей неделе останутся без воды из-за ремонтов, сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Большое отключение в СимферополеПо данным компании, из-за переустройства участка водопровода по Караимской улице с 23 часов 19 июня до 9 часов утра 21 числа без воды останутся абоненты, расположенные по следующим улицам:Караимская, Краснознаменная, Футболистов, К. Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Батурина, Полигонная, Интернациональная, Инге, Студенческая, Ефремова, Севастопольская, Самокиша, Крымская, Турецкая, Сергеева - Ценского, Некрасова, Большевистская, Петропавловская.Также воды не будет в переулках Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском и частично по проспекту Кирова.Отключения по Крыму в средуВ Керчи 14 июня с 9 часов утра до 20.00 без водоснабжения район Старый Стеклотарный, улицы Гагарина, Фурманова, Островского, Правды, Шевченко, Толбухина, Дальняя.С 9.00 до 22 часов - улицы Свердлова, 1-я Митридатская, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, Южная, Николая Толпина, Вити Коробкова, Петра Алексеева, Ушинского, Айвазовского, переулки 4-й Босфорский, Клабукова, 7-й Босфорский, 5-й Босфорский, 1-й Морской, 2-й Морской. Воду будут подвозить по заявкам.В Феодосийском округе до 17 часов отключение в поселке Щебетовка по улицам Мира, Македонского, Молодежной, Партизанской, Ленина, в поселке Приморском - по Железнодорожной, Победы, Советской, Набережной, Южной, Приморской, Пионерской, Кооперативной, Морозова, Рабочей, Гайдара.В Евпатории до 18.00 без воды ул.60 лет Октября, 20, 17, 16-а, 20-а, 32, 20-в. В Джанкое до часу дня - улицы Кирова, Симферопольская, Свердлова, Октябрьская, Перекопская. В Ленинской районе в первой половине дня без воды село Калиновка.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают подтопленияОтразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в КрымуВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Полсотни Симферопольских улиц на следующей неделе останутся без воды из-за ремонтов, сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
Большое отключение в Симферополе
По данным компании, из-за переустройства участка водопровода по Караимской улице с 23 часов 19 июня до 9 часов утра 21 числа без воды останутся абоненты, расположенные по следующим улицам:
Караимская, Краснознаменная, Футболистов, К. Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Батурина, Полигонная, Интернациональная, Инге, Студенческая, Ефремова, Севастопольская, Самокиша, Крымская, Турецкая, Сергеева - Ценского, Некрасова, Большевистская, Петропавловская.
Также воды не будет в переулках Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском и частично по проспекту Кирова.
"На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. Предприятие рекомендует иметь запас воды на указанный период", - говорится в сообщении "Воды Крыма".
Отключения по Крыму в среду
В Керчи 14 июня с 9 часов утра до 20.00 без водоснабжения район Старый Стеклотарный, улицы Гагарина, Фурманова, Островского, Правды, Шевченко, Толбухина, Дальняя.
С 9.00 до 22 часов - улицы Свердлова, 1-я Митридатская, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, Южная, Николая Толпина, Вити Коробкова, Петра Алексеева, Ушинского, Айвазовского, переулки 4-й Босфорский, Клабукова, 7-й Босфорский, 5-й Босфорский, 1-й Морской, 2-й Морской. Воду будут подвозить по заявкам.
В Феодосийском округе до 17 часов отключение в поселке Щебетовка по улицам Мира, Македонского, Молодежной, Партизанской, Ленина, в поселке Приморском - по Железнодорожной, Победы, Советской, Набережной, Южной, Приморской, Пионерской, Кооперативной, Морозова, Рабочей, Гайдара.
В Евпатории до 18.00 без воды ул.60 лет Октября, 20, 17, 16-а, 20-а, 32, 20-в. В Джанкое до часу дня - улицы Кирова, Симферопольская, Свердлова, Октябрьская, Перекопская. В Ленинской районе в первой половине дня без воды село Калиновка.
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