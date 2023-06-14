https://crimea.ria.ru/20230614/kak-sevastopol-otmetit-240-letie-glavnoe-v-programme-1129365788.html

Как Севастополь отметит 240-летие: главное в программе

Как Севастополь отметит 240-летие: главное в программе - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Как Севастополь отметит 240-летие: главное в программе

Севастополь отметит 240-летие торжествами, концертами, выставками, кинопоказами, а также многочисленными мастер-классами, квестами и экскурсиями. Где побывать,... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T07:22

2023-06-14T07:22

2023-06-14T07:22

севастополь

городская среда

240-летие севастополя

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Севастополь отметит 240-летие торжествами, концертами, выставками, кинопоказами, а также многочисленными мастер-классами, квестами и экскурсиями. Где побывать, что увидеть и в чем поучаствовать – в подборке РИА Новости Крым.Праздничный день начнется с торжеств. Первое мероприятие состоится в сквере у центральной площади Нахимова. Здесь у памятного знака, установленного на месте появления в 1783 году первых в городе построек, представители власти во главе с губернатором возложат цветы, после чего торжественно откроют городскую доску почета. А уже в 10 часов в театре им. Луначарского начнется награждение отличившихся работников города по случаю его юбилея.В это же время, с 9 до 10 утра, во всех районах Севастополя на разных локациях стартуют праздничные программы для горожан и гостей.В 9-00 на территории спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя стартует фестиваль "Спортивный Севастополь". В программе мини-турниры по регби, футболу, прыжкам в высоту, теннису, волейболу, а также сдача нормативов ГТО и легкоатлетический забег для всех желающих.В 9-30 начинаются экскурсии и квесты, посвященных героическим страницам истории города, его настоящему и перспективам. Места отправления: театр Луначарского ("Город у моря", 9-30), гостиница "Севастополь" ("Наследие Лазарева", 10:00), ост. Истомина ("Малахов курган", 10-00), пл. 1 мая, у памятника Леси Украинки ("Балаклава", 10-00).В 9-45 с торжественной церемонии подъема большого флага Севастополя начнутся торжества на территории музейно-выставочного комплекса "Константиновская батарея" Гостей ждет концерт эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества (с 10 до 12) и фотовыставка.В 10-00 на набережной Корнилова, на смотровой площадке, начнутся мастер-классы по скетчингу, росписи керамики, мобильной фотографии, изготовлению аромасаше, также здесь гостей ждет историческая VR-локация. Мероприятия продлятся до 18-00.На Приморском бульваре все желающие смогут посетить тематическую выставку архивных документов, а на территории 35-й Береговой батареи будет проходить фотовыставка "Листая семейный альбом".Также с 10 утра на Малаховом кургане в Оборонительной башне Корниловского бастиона стартуют экскурсии "История одного экспоната". С 14-00 и до 18-00 здесь также будут самые разные мастер-классы. На разных площадках гости праздника смогут поучиться лепить из соленого теста и глины, выливать солдатиков, расписывать пряники, создавать игрушки из лыка и дерева, плести браслеты из бусин, рисовать и танцевать. А с 17-00 параллельно начнется концертная программа.В 12-00 начнется концерт в Парке Победы.А в 15-00 "запоет" летняя эстрада Приморского бульвара "Ракушка". Выступления откроет концерт русского народного оркестра "Жемчужина России". А завершится здесь вечер кинопоказом фильма "Адмирал Нахимов", начало в 21-00.В это же время картину "Увольнение на берег" покажут в летнем кинотеатре на Матросском бульваре.Также в этот день в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" пройдет фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры 2023". В нем примут участие 14 силачей из ДНР, Керчи, Симферополя, Белгорода, Пензы, Абакана, Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Липецка, Ростова-на-Дону.Начало в 15-30.Ранее, 4 июня, день города со звездами эстрады и световым 3D-шоу отметили в Симферополе. Читайте также на РИА Новости Крым:День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, 240-летие севастополя, праздники и памятные даты, крым, новости крыма