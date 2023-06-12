https://crimea.ria.ru/20230612/rossiyskie-voennye-otrazili-ataki-vsu-1129331319.html

Российские военные отразили атаки ВСУ

Российские военные отразили атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Российские военные отразили атаки ВСУ

Российские военные отразили пять украинских атак на Донецком направлении и в районе Времевского выступа, ВСУ понесли значительные потери. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T14:54

2023-06-12T14:54

2023-06-12T14:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отразили пять украинских атак на Донецком направлении и в районе Времевского выступа, ВСУ понесли значительные потери. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка.Кроме того, три атаки отбиты в районе Времевского выступа. Действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены попытки нападения с направления Великой Новоселки и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области."Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины", - уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, россия