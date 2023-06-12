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Российские военные отразили атаки ВСУ
Российские военные отразили атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ
Российские военные отразили пять украинских атак на Донецком направлении и в районе Времевского выступа, ВСУ понесли значительные потери. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T14:54
2023-06-12T14:54
2023-06-12T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отразили пять украинских атак на Донецком направлении и в районе Времевского выступа, ВСУ понесли значительные потери. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка.Кроме того, три атаки отбиты в районе Времевского выступа. Действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены попытки нападения с направления Великой Новоселки и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области."Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины", - уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, россия
Российские военные отразили атаки ВСУ
Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа и в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отразили пять украинских атак на Донецком направлении и в районе Времевского выступа, ВСУ понесли значительные потери. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, на Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка.
"Южной" группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки ДНР. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, три атаки отбиты в районе Времевского выступа. Действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены попытки нападения с направления Великой Новоселки и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.
"Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины", - уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар
высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
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