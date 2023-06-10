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Длинные выходные: как будут работать медучреждения Крыма
Длинные выходные: как будут работать медучреждения Крыма - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Длинные выходные: как будут работать медучреждения Крыма
В связи длинными выходными по случаю Дня России с 10 по 13 мая поликлиники Крыма будут работать по отдельно утвержденным графикам, больницы продолжат... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-10T08:43
2023-06-10T08:43
2023-06-09T21:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА новости Крым. В связи длинными выходными по случаю Дня России с 10 по 13 мая поликлиники Крыма будут работать по отдельно утвержденным графикам, больницы продолжат круглосуточно оказывать помощь пациентам. Об этом сообщает минздрав республики.В стационарах будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.Графики работы поликлиник и порядок организации амбулаторной медицинской помощи населению крымчанам предлагают уточнять на официальных сайтах медицинских организаций.Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым будет отдыхать в июнеКрымчане могут пройти диспансеризацию прямо на работеВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, отдых, новости крыма, новости, общество
Длинные выходные: как будут работать медучреждения Крыма
В Минздраве Крыма рассказали о работе медучреждений в праздничные дни
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА новости Крым. В связи длинными выходными по случаю Дня России с 10 по 13 мая поликлиники Крыма будут работать по отдельно утвержденным графикам, больницы продолжат круглосуточно оказывать помощь пациентам. Об этом сообщает минздрав республики.
"Работа отделений для приема температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 9 до 14 часов, прием вызовов в поликлиниках для обслуживания на дому - до 13.00", - сказано в сообщении.
В стационарах будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.
Графики работы поликлиник и порядок организации амбулаторной медицинской помощи населению крымчанам предлагают уточнять на официальных сайтах медицинских организаций.
Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.
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