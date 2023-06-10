https://crimea.ria.ru/20230610/dlinnye-vykhodnye-kak-budut-rabotat-meduchrezhdeniya-kryma-1129294147.html

Длинные выходные: как будут работать медучреждения Крыма

Длинные выходные: как будут работать медучреждения Крыма - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Длинные выходные: как будут работать медучреждения Крыма

В связи длинными выходными по случаю Дня России с 10 по 13 мая поликлиники Крыма будут работать по отдельно утвержденным графикам, больницы продолжат... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-10T08:43

2023-06-10T08:43

2023-06-09T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА новости Крым. В связи длинными выходными по случаю Дня России с 10 по 13 мая поликлиники Крыма будут работать по отдельно утвержденным графикам, больницы продолжат круглосуточно оказывать помощь пациентам. Об этом сообщает минздрав республики.В стационарах будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.Графики работы поликлиник и порядок организации амбулаторной медицинской помощи населению крымчанам предлагают уточнять на официальных сайтах медицинских организаций.Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым будет отдыхать в июнеКрымчане могут пройти диспансеризацию прямо на работеВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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