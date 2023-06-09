https://crimea.ria.ru/20230609/leto-v-krymu-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1129272667.html

Лето в Крыму: прогноз погоды на пятницу

Лето в Крыму: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Лето в Крыму: прогноз погоды на пятницу

В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T00:01

2023-06-09T00:01

2023-06-09T00:01

крым

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крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +24…26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...20 градусов, днем потеплеет до +23...25 градусов.В западных и центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, в этой связи объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Каким будет июнь в КрымуИдеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230606/v-krymu-otkryty-370-plyazhey---chto-s-temperaturoy-vody-i-bezopasnostyu-1129218777.html

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судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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