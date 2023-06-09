https://crimea.ria.ru/20230609/leto-v-krymu-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1129272667.html
Лето в Крыму: прогноз погоды на пятницу
Лето в Крыму: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Лето в Крыму: прогноз погоды на пятницу
В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T00:01
2023-06-09T00:01
2023-06-09T00:01
крым
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крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +24…26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...20 градусов, днем потеплеет до +23...25 градусов.В западных и центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, в этой связи объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Каким будет июнь в КрымуИдеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230606/v-krymu-otkryty-370-plyazhey---chto-s-temperaturoy-vody-i-bezopasnostyu-1129218777.html
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Лето в Крыму: прогноз погоды на пятницу
В пятницу в Крыму солнечно и до 28 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, на побережье до +20, днем +23…28, в горах +16…21", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +24…26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...20 градусов, днем потеплеет до +23...25 градусов.
В западных и центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, в этой связи объявлено штормовое предупреждение.
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