https://crimea.ria.ru/20230607/ofisy-rnkb-otkryli-prodazhu-domashnego-interneta-ot-operatora-svyazi-volna-1129245815.html

Офисы РНКБ открыли продажу домашнего интернета от оператора связи "Волна"

Офисы РНКБ открыли продажу домашнего интернета от оператора связи "Волна" - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Офисы РНКБ открыли продажу домашнего интернета от оператора связи "Волна"

РНКБ Банк (ПАО) совместно с оператором связи "Волна" запустил в своих офисах продажи высокоскоростного домашнего интернета, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T16:07

2023-06-07T16:07

2023-06-07T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) совместно с оператором связи "Волна" запустил в своих офисах продажи высокоскоростного домашнего интернета, сообщает пресс-служба банка.Клиентам банка доступны два тарифа – "Волна РНКБ Дом" и "Волна РНКБ Микс".Так, тариф "Волна РНКБ Микс" объединяет мобильную связь, услуги домашнего интернета и IP-TV: пакет мобильной связи, аналогичный тарифному плану "Волна РНКБ" (1000 минут на номера Крыма и Краснодарского края, 15 ГБ интернет-трафика, 50 смс); скорость домашнего интернета до 1000 Мбит/с (нужную скорость можно выбрать самостоятельно без дополнительной платы в первые три месяца); более 100 популярных телеканалов.Кроме того, "Волна РНКБ Микс" - это тариф-конструктор. Вы можете по желанию: расширить пакет телеканалов и подключить медиасервис Viju; расширить возможности мобильной связи при подключении опций "Тройной безлимит", "Двойной безлимит" и "Опция плюс".В свою очередь тариф "Волна РНКБ Дом" включает услуги домашнего интернета и IP-TV: скорость домашнего интернета до 1000 Мбит/с (нужную скорость можно выбрать самостоятельно без дополнительной платы в первые три месяца); более 100 популярных телеканалов.По истечении трех месяцев цена тарифов будет зависеть от сборки услуг, которые выберет клиент. Детально ознакомиться со всеми возможностями и стоимостью тарифов можно на официальном сайте банка.*РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruERID: 4CQwVszH9pUhpmqG8ox

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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