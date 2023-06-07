https://crimea.ria.ru/20230607/kompanonka-po-rodam-iz-sevastopolya-otvetit-za-smert-rebenka-v-krymu-1129244316.html

Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму

Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму

В Крыму 38-летняя компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T15:42

2023-06-07T15:42

2023-06-07T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 38-летняя компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел 2 февраля в Ленинском районе. Беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и стационарного наблюдения. И нашла компаньонку, которая пообещала ей помочь.Уголовное дело было возбуждено и расследовано Главным следственным управлением по Республике Крым и городу Севастополю. Как выяснилось в ходе следствия, беременная познакомилась с компаньонкой в интернете."На сайте объявлений она познакомилась с уроженкой Санкт-Петербурга, которая без лицензии осуществляла занятие частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в Российской Федерации. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении крымского управления Следкома.Сейчас компаньонке предъявлено обвинение в осуществлении медицинской деятельности лицом, не имеющим на это лицензии.Как сообщалось, в мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка - 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочкиСмерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговорКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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