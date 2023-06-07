Рейтинг@Mail.ru
Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230607/kompanonka-po-rodam-iz-sevastopolya-otvetit-za-smert-rebenka-v-krymu-1129244316.html
Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму
Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму
В Крыму 38-летняя компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T15:42
2023-06-07T15:42
ленинский район
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110327/99/1103279986_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_aeeba9b5bd35d83b33ca6a19ad2d6372.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 38-летняя компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел 2 февраля в Ленинском районе. Беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и стационарного наблюдения. И нашла компаньонку, которая пообещала ей помочь.Уголовное дело было возбуждено и расследовано Главным следственным управлением по Республике Крым и городу Севастополю. Как выяснилось в ходе следствия, беременная познакомилась с компаньонкой в интернете."На сайте объявлений она познакомилась с уроженкой Санкт-Петербурга, которая без лицензии осуществляла занятие частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в Российской Федерации. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении крымского управления Следкома.Сейчас компаньонке предъявлено обвинение в осуществлении медицинской деятельности лицом, не имеющим на это лицензии.Как сообщалось, в мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка - 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочкиСмерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговорКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110327/99/1103279986_122:0:2379:1693_1920x0_80_0_0_dc54c4207bb8f6b87e11416512411ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинский район, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, общество
Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму

СК: в Крыму компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца

15:42 07.06.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 38-летняя компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Инцидент произошел 2 февраля в Ленинском районе. Беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и стационарного наблюдения. И нашла компаньонку, которая пообещала ей помочь.
"Женщина, введя беременную в заблуждение относительно наличия профессиональной квалификации и опыта в родоразрешении в домашних условиях, производила медосмотры и консультировала последнюю. В феврале она приняла роды в домашних условиях, не убедившись при этом в возможности безопасного рождения ребенка естественным путем, без оперативного вмешательства, после чего рожденный ребенок умер", - проинформировали в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано Главным следственным управлением по Республике Крым и городу Севастополю. Как выяснилось в ходе следствия, беременная познакомилась с компаньонкой в интернете.
"На сайте объявлений она познакомилась с уроженкой Санкт-Петербурга, которая без лицензии осуществляла занятие частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в Российской Федерации. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении крымского управления Следкома.
Сейчас компаньонке предъявлено обвинение в осуществлении медицинской деятельности лицом, не имеющим на это лицензии.
Как сообщалось, в мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка - 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки
Смерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор
Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
Ленинский районПрокуратура Республики КрымКрымНовости КрымаПроисшествияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в области
16:21Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
16:07Офисы РНКБ открыли продажу домашнего интернета от оператора связи "Волна"
15:42Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму
15:37Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки
15:23В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка
15:06ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска
14:28Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
14:14После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
14:0560 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар
13:57Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе
13:05Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе
12:32Выстрелил в ногу и отобрал деньги – боевик ВСУ напал на жителя Херсона
12:25В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад
12:02По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка
11:53На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек
11:43Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы
11:34Упавший со скалы камень травмировал туриста в Крыму
11:14ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за сутки
11:11На подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домов
Лента новостейМолния