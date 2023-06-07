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Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму
Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму
В Крыму 38-летняя компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T15:42
2023-06-07T15:42
2023-06-07T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 38-летняя компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел 2 февраля в Ленинском районе. Беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и стационарного наблюдения. И нашла компаньонку, которая пообещала ей помочь.Уголовное дело было возбуждено и расследовано Главным следственным управлением по Республике Крым и городу Севастополю. Как выяснилось в ходе следствия, беременная познакомилась с компаньонкой в интернете."На сайте объявлений она познакомилась с уроженкой Санкт-Петербурга, которая без лицензии осуществляла занятие частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в Российской Федерации. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении крымского управления Следкома.Сейчас компаньонке предъявлено обвинение в осуществлении медицинской деятельности лицом, не имеющим на это лицензии.Как сообщалось, в мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка - 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочкиСмерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговорКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
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ленинский район, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, общество
Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму
СК: в Крыму компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 38-летняя компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Инцидент произошел 2 февраля в Ленинском районе. Беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и стационарного наблюдения. И нашла компаньонку, которая пообещала ей помочь.
"Женщина, введя беременную в заблуждение относительно наличия профессиональной квалификации и опыта в родоразрешении в домашних условиях, производила медосмотры и консультировала последнюю. В феврале она приняла роды в домашних условиях, не убедившись при этом в возможности безопасного рождения ребенка естественным путем, без оперативного вмешательства, после чего рожденный ребенок умер", - проинформировали в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано Главным следственным управлением по Республике Крым и городу Севастополю. Как выяснилось в ходе следствия, беременная познакомилась с компаньонкой в интернете.
"На сайте объявлений она познакомилась с уроженкой Санкт-Петербурга, которая без лицензии осуществляла занятие частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в Российской Федерации. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении крымского управления Следкома.
Сейчас компаньонке предъявлено обвинение в осуществлении медицинской деятельности лицом, не имеющим на это лицензии.
Как сообщалось, в мае был вынесен приговор
самой матери погибшего ребенка - 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.
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