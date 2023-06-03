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Американцы и алеуты в Крыму: удивительные данные переписи населения - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Американцы и алеуты в Крыму: удивительные данные переписи населения
Американцы и алеуты в Крыму: удивительные данные переписи населения - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Американцы и алеуты в Крыму: удивительные данные переписи населения
В Севастополе японцев больше, чем во всей Республике Крым, британцев, французов и американцев почти одинаковое количество. А еще на полуострове живут по одному... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T17:23
2023-06-03T17:23
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крым многонациональный
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новости крыма
общество
севастополь
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В Севастополе японцев больше, чем во всей Республике Крым, британцев, французов и американцев почти одинаковое количество. А еще на полуострове живут по одному представителю нескольких малочисленных народов, в том числе древних и мало связанных с Крымом. Какие еще секреты хранит в себе сухая статистика Всероссийской переписи 2020 года – в материале РИА Новости Крым. Их у нас единицыФинны-ингерманландцы – потомки финского населения, жившего на территории к северо-западу от нынешнего Санкт-Петербурга еще до прихода викингов и образования Руси. В Крыму живет только один представитель этого народа, это женщина. Лазы – народ кавказской расы, согласно античным источникам – представители древнегрузинских племен, уроженцы исторической области Лазистан, ныне эта земля в составе Турции. В Севастополе только один человек причислил себя к этому народу, и это мужчина.Согласно данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2020-м году, в Республике Крым живет почти 2 миллиона человек, а в Севастополе - почти 550 тысяч. При этом в каждом из регионов есть по одному представителю некоторых национальностей, в том числе древних. Женщин среди них больше.Так, например, в Крыму всего одним человеком представлены алеуты, боснийцы, сваны, осетины-дигорцы, астраханские татары и юкагиры – все мужчины. А также камчадалы, кереки, кеты (остяки), коряки, кумандинцы, нивхи, мишари, таты и финны-ингерманландцы – все женщины.В Севастополе по одному человеку записали себя к афганцам, бесермянам, аджарцам, лазам, долганам, камчадалам, монголам, кряшенам, мишарям, удинам, хорватам, эвенам и шорцам.Крымские японцы, лопари и монголыСреди самых малочисленных в Крыму хорваты, нанайцы, манси – их по два, а также эвены, словаки, пакистанцы, каракалпаки, вьетнамцы, дунгане и горские евреи – их по три человека.Согласно записям, в Крыму по четыре македонца и лопаря (финское племя – ред.), по пять чукчей и монголов. В Севастополе македонцев всего двое и чукчей столько же. Кроме того, во флотском городе проживают два индийца, семь китайцев, трое персов и шесть испанцев.В Крыму испанцев втрое больше – 18 человек. Также здесь почти втрое больше итальянцев: 59 против 23 (правда, в РК считают и римлян, и сардинцев) и втрое больше финнов: 21 против семи.Французы, британцы и индийцыМногие представители всем известных национальностей, хоть на Крымском полуострове и малочисленных, представлены примерно в равных количествах. Например, в Крыму 12 американцев, а в Севастополе их 10. Французов в Крыму 13, а в Севастополе – 10. Британцев в Крыму хоть и меньше – всего 14, но палитра разнообразнее: это и англичане, и валлийцы, и шотландцы. В Севастополе живет 19 британцев, и, согласно записям, это суть англичане. Примечательно, что и в Крыму, и в Севастополе не так мало русскоязычных арабов, среди которых египтяне, сирийцы, алжирцы, иорданцы, иракцы, ливийцы и другие. В Республике Крым это 241 человек. Из них русский язык в повседневной жизни используют 234 человека. В Севастополе – 39 человек назвали себя арабами и 32 из них заявили, что владеют русским.Также в Севастополе двое индийцев, и оба используют русский язык в общении, в Крыму их 25, и только 20 общаются на русском свободно и каждый день.Как было в Российской ИмперииСогласно данным Ежегодника Центрального статистического комитета М. В. Д. за 1907 год, приведенным в "Общеполезном календаре" (издание Т-ва И. Д. Сытина, 1910 г.), население Российской Империи в Таврической губернии (в которой также были территории нынешней Херсонской и Запорожской областей) на тот момент составляло 1 млн 663 тысячи человек.В разделе "Племенной состав населения России" отмечается:На прилагаемой "инфографике" 1910 года видно, что главная народность – "русские", которых приходится 655 человек на тысячу, включает в себя: 435 "великоруссов", 175 "малоруссов" и 45 "белорусов". При занесении сведений о себе в анкету переписи 2020 года можно было называть любую национальность из предложенных в опроснике или отказаться отвечать вовсе. В Крыму свою национальность в анкетах не указали 157 215 человек, из них 47 108 отказались отвечать на вопрос. В Севастополе национальность не указали 92 564 человека, на вопрос отказались ответить 36 530 горожан. Ранее РИА Новости Крым представил инфографику с данными о самых распространенных национальностях в Республике Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги Всероссийской переписи населения в Крыму: ожидание и реальность Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крым многонациональный, всероссийская перепись 2020 года, новости крыма, общество, севастополь, национальности в крыму
Американцы и алеуты в Крыму: удивительные данные переписи населения

Самые малочисленные национальности в Крыму: интересные факты из переписи-2020 и архивов

17:23 03.06.2023
 
© РИА Новости Крым"Общеполезный календарь" (издание Т-ва И. Д. Сытина, 1910 г.)
Общеполезный календарь (издание Т-ва И. Д. Сытина, 1910 г.) - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости Крым
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
В Севастополе японцев больше, чем во всей Республике Крым, британцев, французов и американцев почти одинаковое количество. А еще на полуострове живут по одному представителю нескольких малочисленных народов, в том числе древних и мало связанных с Крымом. Какие еще секреты хранит в себе сухая статистика Всероссийской переписи 2020 года – в материале РИА Новости Крым.

Их у нас единицы

Финны-ингерманландцы – потомки финского населения, жившего на территории к северо-западу от нынешнего Санкт-Петербурга еще до прихода викингов и образования Руси. В Крыму живет только один представитель этого народа, это женщина. Лазы – народ кавказской расы, согласно античным источникам – представители древнегрузинских племен, уроженцы исторической области Лазистан, ныне эта земля в составе Турции. В Севастополе только один человек причислил себя к этому народу, и это мужчина.
Согласно данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2020-м году, в Республике Крым живет почти 2 миллиона человек, а в Севастополе - почти 550 тысяч. При этом в каждом из регионов есть по одному представителю некоторых национальностей, в том числе древних. Женщин среди них больше.
Так, например, в Крыму всего одним человеком представлены алеуты, боснийцы, сваны, осетины-дигорцы, астраханские татары и юкагиры – все мужчины. А также камчадалы, кереки, кеты (остяки), коряки, кумандинцы, нивхи, мишари, таты и финны-ингерманландцы – все женщины.
В Севастополе по одному человеку записали себя к афганцам, бесермянам, аджарцам, лазам, долганам, камчадалам, монголам, кряшенам, мишарям, удинам, хорватам, эвенам и шорцам.

Крымские японцы, лопари и монголы

Японцев в Севастополе живет трое, а в Республике Крым их всего два. Зато в Крыму есть два эскимоса, а в Севастополе нет ни одного, но есть два ненца.
Среди самых малочисленных в Крыму хорваты, нанайцы, манси – их по два, а также эвены, словаки, пакистанцы, каракалпаки, вьетнамцы, дунгане и горские евреи – их по три человека.
Согласно записям, в Крыму по четыре македонца и лопаря (финское племя – ред.), по пять чукчей и монголов.
В Севастополе македонцев всего двое и чукчей столько же. Кроме того, во флотском городе проживают два индийца, семь китайцев, трое персов и шесть испанцев.
В Крыму испанцев втрое больше – 18 человек. Также здесь почти втрое больше итальянцев: 59 против 23 (правда, в РК считают и римлян, и сардинцев) и втрое больше финнов: 21 против семи.
Самые распространенные национальности в Крыму. Инфографика

Французы, британцы и индийцы

Многие представители всем известных национальностей, хоть на Крымском полуострове и малочисленных, представлены примерно в равных количествах. Например, в Крыму 12 американцев, а в Севастополе их 10. Французов в Крыму 13, а в Севастополе – 10.
Британцев в Крыму хоть и меньше – всего 14, но палитра разнообразнее: это и англичане, и валлийцы, и шотландцы. В Севастополе живет 19 британцев, и, согласно записям, это суть англичане.
Примечательно, что и в Крыму, и в Севастополе не так мало русскоязычных арабов, среди которых египтяне, сирийцы, алжирцы, иорданцы, иракцы, ливийцы и другие. В Республике Крым это 241 человек. Из них русский язык в повседневной жизни используют 234 человека. В Севастополе – 39 человек назвали себя арабами и 32 из них заявили, что владеют русским.
Также в Севастополе двое индийцев, и оба используют русский язык в общении, в Крыму их 25, и только 20 общаются на русском свободно и каждый день.

Как было в Российской Империи

Согласно данным Ежегодника Центрального статистического комитета М. В. Д. за 1907 год, приведенным в "Общеполезном календаре" (издание Т-ва И. Д. Сытина, 1910 г.), население Российской Империи в Таврической губернии (в которой также были территории нынешней Херсонской и Запорожской областей) на тот момент составляло 1 млн 663 тысячи человек.
В разделе "Племенной состав населения России" отмечается:
"Россия населена множеством разных племен, которые распределяются на следующие главные народности. На каждую тысячу душ населения приходится: русских – 655, татар – 106, поляков – 62, финнов – 45, евреев – 39, литовцев – 24, немцев – 16, армян – 9, горцев – 9, прочих мелких народностей – 35".
На прилагаемой "инфографике" 1910 года видно, что главная народность – "русские", которых приходится 655 человек на тысячу, включает в себя: 435 "великоруссов", 175 "малоруссов" и 45 "белорусов".
© РИА Новости КрымСостав населения Российской Империи в Таврической губернии, данные за 1907 год
Состав населения Российской Империи в Таврической губернии, данные за 1907 год - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости Крым
Состав населения Российской Империи в Таврической губернии, данные за 1907 год
При занесении сведений о себе в анкету переписи 2020 года можно было называть любую национальность из предложенных в опроснике или отказаться отвечать вовсе. В Крыму свою национальность в анкетах не указали 157 215 человек, из них 47 108 отказались отвечать на вопрос. В Севастополе национальность не указали 92 564 человека, на вопрос отказались ответить 36 530 горожан.
Ранее РИА Новости Крым представил инфографику с данными о самых распространенных национальностях в Республике Крым.

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