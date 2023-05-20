https://crimea.ria.ru/20230520/v-krymu-koreytsev-bolshe-chem-evreev-kto-zhivet-na-poluostrove-1128823431.html

В Крыму корейцев больше, чем евреев: кто живет на полуострове

В Крыму корейцев больше, чем евреев: кто живет на полуострове - РИА Новости Крым, 20.05.2023

В Крыму корейцев больше, чем евреев: кто живет на полуострове

Очень интересные данные можно получить, анализируя статистику. Так, согласно данным Всероссийской переписи 2020 года, в Республике Крым, которая является одним... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T18:51

2023-05-20T18:51

2023-05-20T18:51

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всероссийская перепись 2020 года

риа новости крым

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Очень интересные данные можно получить, анализируя статистику. Так, согласно данным Всероссийской переписи 2020 года, в Республике Крым, которая является одним из самых многонациональных регионов России, корейцев проживает больше, чем евреев, а узбеков больше, чем армян.Мы выделили десять самых многочисленных национальностях, живущих в Крыму. При этом цифры в графах аналогичных национальностей в Севастополе не являются самыми большим для этого города федерального значения, а даны для сравнения.Напомним, что в анкете переписи можно было называть любую из предложенных в опроснике национальностей, а также отказаться отвечать на этот вопрос, ведь графы о национальной принадлежности в российском паспорте не существует.Следует также отметить, что все население Республики Крым, по данным переписи 2020 года, составило 1 934 630, а Севастополя - 547 820 человек соответственно.

https://crimea.ria.ru/20230211/kak-izmenilsya-natsionalnyy-sostav-kryma-s-2014-po-2021-god-1126923382.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, общество, крым, статистика, всероссийская перепись 2020 года, риа новости крым