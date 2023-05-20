https://crimea.ria.ru/20230520/v-krymu-koreytsev-bolshe-chem-evreev-kto-zhivet-na-poluostrove-1128823431.html
В Крыму корейцев больше, чем евреев: кто живет на полуострове
В Крыму корейцев больше, чем евреев: кто живет на полуострове - РИА Новости Крым, 20.05.2023
В Крыму корейцев больше, чем евреев: кто живет на полуострове
Очень интересные данные можно получить, анализируя статистику. Так, согласно данным Всероссийской переписи 2020 года, в Республике Крым, которая является одним... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T18:51
2023-05-20T18:51
2023-05-20T18:51
инфографика
общество
крым
статистика
всероссийская перепись 2020 года
риа новости крым
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Очень интересные данные можно получить, анализируя статистику. Так, согласно данным Всероссийской переписи 2020 года, в Республике Крым, которая является одним из самых многонациональных регионов России, корейцев проживает больше, чем евреев, а узбеков больше, чем армян.Мы выделили десять самых многочисленных национальностях, живущих в Крыму. При этом цифры в графах аналогичных национальностей в Севастополе не являются самыми большим для этого города федерального значения, а даны для сравнения.Напомним, что в анкете переписи можно было называть любую из предложенных в опроснике национальностей, а также отказаться отвечать на этот вопрос, ведь графы о национальной принадлежности в российском паспорте не существует.Следует также отметить, что все население Республики Крым, по данным переписи 2020 года, составило 1 934 630, а Севастополя - 547 820 человек соответственно.
https://crimea.ria.ru/20230211/kak-izmenilsya-natsionalnyy-sostav-kryma-s-2014-po-2021-god-1126923382.html
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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инфографика, общество, крым, статистика, всероссийская перепись 2020 года, риа новости крым
В Крыму корейцев больше, чем евреев: кто живет на полуострове
Какие национальности самые многочисленные в Крыму - инфографика
Очень интересные данные можно получить, анализируя статистику. Так, согласно данным Всероссийской переписи 2020 года, в Республике Крым, которая является одним из самых многонациональных регионов России, корейцев проживает больше, чем евреев, а узбеков больше, чем армян.
Мы выделили десять самых многочисленных национальностях, живущих в Крыму. При этом цифры в графах аналогичных национальностей в Севастополе не являются самыми большим для этого города федерального значения, а даны для сравнения.
Напомним, что в анкете переписи можно было называть любую из предложенных в опроснике национальностей, а также отказаться отвечать на этот вопрос, ведь графы о национальной принадлежности в российском паспорте не существует.
Следует также отметить, что все население Республики Крым, по данным переписи 2020 года, составило 1 934 630, а Севастополя - 547 820 человек соответственно.