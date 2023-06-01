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Керченская переправа 1 июня: погода, очередь и ограничения

Керченская переправа 1 июня: погода, очередь и ограничения - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Керченская переправа 1 июня: погода, очередь и ограничения

Керченская переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, в очереди на паромы в Крым стоят 156 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

2023-06-01T10:00

2023-06-01T10:00

2023-06-01T10:17

керченская паромная переправа

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За прошедшие сутки паром "Мария" перевез в Крым 232 автомобиля и около трехсот пассажиров.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 1 июня ветер северный 6-11 м/с, местами небольшой дождь, гроза, дымка. Высота волн 20-70 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +19…20", - говорится в Telegram-канале Минтранса России.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения паромами через пролив перевезено более 130 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 161 462 пассажира, 130 079 единиц автотранспорта и 16 413 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 989 рейсов", - отметили в ведомстве.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждениеПаром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеОчередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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