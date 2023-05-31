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В Крыму в аварии на ялтинской трассе погибли три человека
В Крыму в аварии на ялтинской трассе погибли три человека - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В Крыму в аварии на ялтинской трассе погибли три человека
Три человека погибли, еще один получил множественные травмы в результате столкновения автомобилей Renault Duster и "ГАЗель" в селе Перевальное Симферопольского... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T17:13
2023-05-31T17:13
2023-05-31T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще один получил множественные травмы в результате столкновения автомобилей Renault Duster и "ГАЗель" в селе Перевальное Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Как уточнили в республиканском МВД, авария произошла в среду около 14:30 на трассе Симферополь - Алушта - Ялта.Серьезные травмы получил и пассажир отечественного авто, он доставлен в больницу.По факту случившегося прокуратура начала проверка. Специалисты проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств аварии."На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Симферопольского района Сергей Зайцев", - утончили в пресс-службе прокуратуры региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецсигналы не помогли: в Севастополе скорая с пациентами попала в ДТПВ центре Евпатории легковушка влетела в трамвайВодителя "Газели" зажало в машине в ДТП на "Тавриде" – фото
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В Крыму в аварии на ялтинской трассе погибли три человека
На трассе Симферополь - Ялта при столкновении "ГАЗели" и иномарки погибли три человека
17:13 31.05.2023 (обновлено: 17:15 31.05.2023)