https://crimea.ria.ru/20230531/v-krymu-v-avarii-na-yaltinskoy-trasse-pogibli-tri-cheloveka-1129111663.html

В Крыму в аварии на ялтинской трассе погибли три человека

В Крыму в аварии на ялтинской трассе погибли три человека - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В Крыму в аварии на ялтинской трассе погибли три человека

Три человека погибли, еще один получил множественные травмы в результате столкновения автомобилей Renault Duster и "ГАЗель" в селе Перевальное Симферопольского... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T17:13

2023-05-31T17:13

2023-05-31T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще один получил множественные травмы в результате столкновения автомобилей Renault Duster и "ГАЗель" в селе Перевальное Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Как уточнили в республиканском МВД, авария произошла в среду около 14:30 на трассе Симферополь - Алушта - Ялта.Серьезные травмы получил и пассажир отечественного авто, он доставлен в больницу.По факту случившегося прокуратура начала проверка. Специалисты проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств аварии."На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Симферопольского района Сергей Зайцев", - утончили в пресс-службе прокуратуры региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецсигналы не помогли: в Севастополе скорая с пациентами попала в ДТПВ центре Евпатории легковушка влетела в трамвайВодителя "Газели" зажало в машине в ДТП на "Тавриде" – фото

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