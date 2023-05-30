https://crimea.ria.ru/20230530/u-roskomnadzora-potrebovali-brannyy-slovar-dlya-zhurnalistov-1129087522.html
У Роскомнадзора потребовали "бранный словарь" для журналистов
У Роскомнадзора потребовали "бранный словарь" для журналистов - РИА Новости Крым, 30.05.2023
У Роскомнадзора потребовали "бранный словарь" для журналистов
Торгово-промышленная палата России направила письмо в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T21:37
2023-05-30T21:37
2023-05-30T21:37
роскомнадзор
общество
сми
закон и право
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русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Торгово-промышленная палата России направила письмо в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с просьбой предоставить четкий список бранных слов и выражений, которые нельзя использовать в СМИ.По словам авторов письма, контроль в этой сфере со стороны Роскомнадзора усилился, десятки редакций получают штрафы, при этом нет четких правил, какие слова употреблять можно, а какие нельзя.Издание отмечает, что соответствующее письмо ТПП есть в распоряжении редакции, и в нем авторы обращения предлагают Роскомнадзору привлечь лингвистов и провести экспертизу, которой определить "безусловно бранную лексику", непозволительную для публикаций.Кроме того, предлагается установить для вещателей – телеканалов и радиостанций – только один словарь в качестве единого справочного материала, поскольку ныне "рекомендованные словари русского языка во многих случаях дают противоречащие друг другу определения".При этом авторы письма обращают внимание на то, что в зависимости от речевой ситуации даже весьма невинные выражения могут кому-то показаться оскорбительными. А очищение подготовленных к эфиру материалов от спорных выражений, например, художественных фильмов, может повлечь за собой иски о нарушении авторских прав.Читайте также на РИА Новости Крым:Цитируя классику: как и почему ругались великие писатели Филолог развеяла миф об уникальности русского мата Ребенок ругается матом – что делать В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ
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роскомнадзор, общество, сми, закон и право, культура, русский язык
У Роскомнадзора потребовали "бранный словарь" для журналистов
"Бранный словарь" от Роскомнадзора запросила Торгово-промышленная палата в защиту СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Торгово-промышленная палата России направила письмо в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с просьбой предоставить четкий список бранных слов и выражений, которые нельзя использовать в СМИ.
По словам авторов письма, контроль в этой сфере со стороны Роскомнадзора усилился, десятки редакций получают штрафы, при этом нет четких правил, какие слова употреблять можно, а какие нельзя.
"Квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно", – цитируют "Известия" письмо ТПП.
Издание отмечает, что соответствующее письмо ТПП есть в распоряжении редакции, и в нем авторы обращения предлагают Роскомнадзору привлечь лингвистов и провести экспертизу, которой определить "безусловно бранную лексику", непозволительную для публикаций.
Кроме того, предлагается установить для вещателей – телеканалов и радиостанций – только один словарь в качестве единого справочного материала, поскольку ныне "рекомендованные словари русского языка во многих случаях дают противоречащие друг другу определения".
При этом авторы письма обращают внимание на то, что в зависимости от речевой ситуации даже весьма невинные выражения могут кому-то показаться оскорбительными. А очищение подготовленных к эфиру материалов от спорных выражений, например, художественных фильмов, может повлечь за собой иски о нарушении авторских прав.
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