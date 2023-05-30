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Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО
Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили восемь беспилотников противника и перехватили семь снарядов реактивной системы... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T17:15
2023-05-30T17:15
2023-05-30T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили восемь беспилотников противника и перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 96-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4941 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10544 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в маеУдары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали деталиЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), беспилотник (дрон), пво
Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО
Минобороны: российские военные за сутки уничтожили 8 дронов и 7 снарядов HIMARS
17:15 30.05.2023 (обновлено: 17:26 30.05.2023)