https://crimea.ria.ru/20230530/rossiyskie-voennye-unichtozhili-8-bespilotnikov-v-zone-svo--1129086233.html

Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО

Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили восемь беспилотников противника и перехватили семь снарядов реактивной системы... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T17:15

2023-05-30T17:15

2023-05-30T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили восемь беспилотников противника и перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 96-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4941 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10544 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в маеУдары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали деталиЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), беспилотник (дрон), пво