https://crimea.ria.ru/20230529/rabotat-nado-menshe-ekspert-otsenil-initsiativu-vvedeniya-shestidnevki-1129014072.html

Работать надо меньше: эксперт оценил инициативу введения шестидневки

Работать надо меньше: эксперт оценил инициативу введения шестидневки - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Работать надо меньше: эксперт оценил инициативу введения шестидневки

Когда люди не слишком загружены, то интенсивность их труда не снижается, а зачастую повышается. Именно поэтому идея о введении шестидневной рабочей недели... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T07:01

2023-05-29T07:01

2023-05-29T08:20

радио "спутник в крыму"

работа

отдых

евгений черный

психология

общество

новости

кфу (крымский федеральный университет)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Когда люди не слишком загружены, то интенсивность их труда не снижается, а зачастую повышается. Именно поэтому идея о введении шестидневной рабочей недели является не самой удачной и не находит поддержки в обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.От работы люди устаютРанее сообщалось, что инициатива о введении в стране 6-дневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди горожан: ее приветствуют только 5% работодателей и 9% граждан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Крыма."Человек не может, как робот, без переключения работать. Речь, скорее, должна идти об эффективной организации труда, о разумном заполнении трудового времени и пространства. А механически добавить рабочее время – от этого ничего не улучшится абсолютно", - сказал Черный. И добавил: эксплуатировать человека глупо, он выгорает и дальше происходит спад его эффективности. Никто не будет работать на износ. Даже если людей стимулировать финансово, надо все равно выстроить работу так, чтобы люди сохраняли свое человеческое – развивались, жили, чувствовали свободу, могли уделять время семье.Сокращение рабочей неделиПо словам психолога, работодатель не всегда хочет, чтобы человек работал больше, он хочет, чтобы тот работал эффективнее, чтобы выполнял поставленные задачи. А для этого не обязательно работать больше по времени.Также он выразил мысль, что и в нашей стране тенденция будет идти к сокращению рабочей недели. "Важно совершенствовать организацию труда, оптимизировать. Если люди будут работать меньше – это очень хорошо".Как отметил эксперт, не единожды проводили исследования, спрашивали, о чем люди жалеют в старости. И люди говорили: жалею, что мало уделял времени семье, детям, путешествиям. И никто никогда не сказал, что сожалеет о том, что мало работал.Когда работать надо большеВместе с тем Черный не исключил, что бывают ситуации, когда работать меньше – это роскошь, а больше – необходимость. Но такие ситуации должны быть определены на законодательном уровне.По его словам, законодательство гибкое, оно позволяет, если это необходимо, в определенных случаях работать и больше 40 часов в неделю. Но решение об этом должны принимать руководители различных отраслей и на разных уровнях. "Нужно разумно, в каждом отдельном случае, размышлять, подсчитывать и внедрять", - заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьСлияние двух структур: как в Крыму работает Социальный фонд России

https://crimea.ria.ru/20230526/v-subbotu-na-rabotu-psikholog-ob-initsiative-vvedeniya-shestidnevki-1128975785.html

https://crimea.ria.ru/20210317/Opros-pokazal-otnoshenie-rossiyan-k-chetyrekhdnevnoy-rabochey-nedele-1119366074.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, отдых, евгений черный, психология, общество, новости, кфу (крымский федеральный университет), крым