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Работать надо меньше: эксперт оценил инициативу введения шестидневки - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Работать надо меньше: эксперт оценил инициативу введения шестидневки
Работать надо меньше: эксперт оценил инициативу введения шестидневки - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Работать надо меньше: эксперт оценил инициативу введения шестидневки
Когда люди не слишком загружены, то интенсивность их труда не снижается, а зачастую повышается. Именно поэтому идея о введении шестидневной рабочей недели... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T07:01
2023-05-29T08:20
радио "спутник в крыму"
работа
отдых
евгений черный
психология
общество
новости
кфу (крымский федеральный университет)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Когда люди не слишком загружены, то интенсивность их труда не снижается, а зачастую повышается. Именно поэтому идея о введении шестидневной рабочей недели является не самой удачной и не находит поддержки в обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.От работы люди устаютРанее сообщалось, что инициатива о введении в стране 6-дневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди горожан: ее приветствуют только 5% работодателей и 9% граждан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Крыма."Человек не может, как робот, без переключения работать. Речь, скорее, должна идти об эффективной организации труда, о разумном заполнении трудового времени и пространства. А механически добавить рабочее время – от этого ничего не улучшится абсолютно", - сказал Черный. И добавил: эксплуатировать человека глупо, он выгорает и дальше происходит спад его эффективности. Никто не будет работать на износ. Даже если людей стимулировать финансово, надо все равно выстроить работу так, чтобы люди сохраняли свое человеческое – развивались, жили, чувствовали свободу, могли уделять время семье.Сокращение рабочей неделиПо словам психолога, работодатель не всегда хочет, чтобы человек работал больше, он хочет, чтобы тот работал эффективнее, чтобы выполнял поставленные задачи. А для этого не обязательно работать больше по времени.Также он выразил мысль, что и в нашей стране тенденция будет идти к сокращению рабочей недели. "Важно совершенствовать организацию труда, оптимизировать. Если люди будут работать меньше – это очень хорошо".Как отметил эксперт, не единожды проводили исследования, спрашивали, о чем люди жалеют в старости. И люди говорили: жалею, что мало уделял времени семье, детям, путешествиям. И никто никогда не сказал, что сожалеет о том, что мало работал.Когда работать надо большеВместе с тем Черный не исключил, что бывают ситуации, когда работать меньше – это роскошь, а больше – необходимость. Но такие ситуации должны быть определены на законодательном уровне.По его словам, законодательство гибкое, оно позволяет, если это необходимо, в определенных случаях работать и больше 40 часов в неделю. Но решение об этом должны принимать руководители различных отраслей и на разных уровнях. "Нужно разумно, в каждом отдельном случае, размышлять, подсчитывать и внедрять", - заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьСлияние двух структур: как в Крыму работает Социальный фонд России
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работа, отдых, евгений черный, психология, общество, новости, кфу (крымский федеральный университет), крым
Работать надо меньше: эксперт оценил инициативу введения шестидневки

Психолог: не слишком загруженные люди могут показывать высокую эффективность в работе

07:01 29.05.2023 (обновлено: 08:20 29.05.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Когда люди не слишком загружены, то интенсивность их труда не снижается, а зачастую повышается. Именно поэтому идея о введении шестидневной рабочей недели является не самой удачной и не находит поддержки в обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.
ВАЛЮТНАЯ БИРЖА СОТРУДНИКИ ПЕРСОНАЛ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 12:16Радио "Спутник в Крыму"
Подкаст: Психолог Евгений Черный об инициативе введения шестидневки

От работы люди устают

Ранее сообщалось, что инициатива о введении в стране 6-дневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди горожан: ее приветствуют только 5% работодателей и 9% граждан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Крыма.
"Человек не может, как робот, без переключения работать. Речь, скорее, должна идти об эффективной организации труда, о разумном заполнении трудового времени и пространства. А механически добавить рабочее время – от этого ничего не улучшится абсолютно", - сказал Черный. И добавил: эксплуатировать человека глупо, он выгорает и дальше происходит спад его эффективности. Никто не будет работать на износ. Даже если людей стимулировать финансово, надо все равно выстроить работу так, чтобы люди сохраняли свое человеческое – развивались, жили, чувствовали свободу, могли уделять время семье.

Сокращение рабочей недели

По словам психолога, работодатель не всегда хочет, чтобы человек работал больше, он хочет, чтобы тот работал эффективнее, чтобы выполнял поставленные задачи. А для этого не обязательно работать больше по времени.
"Во многих европейских странах идет тенденция к сокращению рабочей недели, потому что выяснилось, что когда люди не слишком загружены, то интенсивность их труда не снижается, а повышается. В некоторых странах на фирмах людям дают возможность днем отдохнуть, поспать. Тогда люди работают эффективнее, какие-то идеи появляются, если это творческие люди", - сказал Черный.
Также он выразил мысль, что и в нашей стране тенденция будет идти к сокращению рабочей недели. "Важно совершенствовать организацию труда, оптимизировать. Если люди будут работать меньше – это очень хорошо".
Как отметил эксперт, не единожды проводили исследования, спрашивали, о чем люди жалеют в старости. И люди говорили: жалею, что мало уделял времени семье, детям, путешествиям. И никто никогда не сказал, что сожалеет о том, что мало работал.

Когда работать надо больше

Вместе с тем Черный не исключил, что бывают ситуации, когда работать меньше – это роскошь, а больше – необходимость. Но такие ситуации должны быть определены на законодательном уровне.

"У нас в стране некоторые заводы, как известно, работают в три смены, часть людей работает на гибком графике, некоторые заведения и учреждения работают круглосуточно. Но соответствующими должны быть условия труда и зарплата. Главное, чтобы сотрудники понимали, зачем этом делается, и ни материально, ни каким другим образом не страдали", - уверен Черный.

По его словам, законодательство гибкое, оно позволяет, если это необходимо, в определенных случаях работать и больше 40 часов в неделю. Но решение об этом должны принимать руководители различных отраслей и на разных уровнях. "Нужно разумно, в каждом отдельном случае, размышлять, подсчитывать и внедрять", - заключил эксперт.
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