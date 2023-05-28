https://crimea.ria.ru/20230528/livni-s-grozami-i-gradom-prognoz-pogody-na-voskresene-1129008611.html

Ливни с грозами и градом: прогноз погоды на воскресенье

Ливни с грозами и градом: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Ливни с грозами и градом: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, температура воздуха до +26 градусов, прогнозирует республиканский... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T00:01

2023-05-28T00:01

2023-05-28T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129009940_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_9f180d2dbcecb61f0408bcef46e2ca68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, температура воздуха до +26 градусов, прогнозирует республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +22...+24.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы +14…16 градусов, днем столбики термометров покажут +23…25 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Среднемесячная температура в июне в Крыму будет выше нормы на 1 градусКаким будет лето в КрымуРеки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду

https://crimea.ria.ru/20230527/v-krymu-obyavili-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1129004650.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр