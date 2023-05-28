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Ливни с грозами и градом: прогноз погоды на воскресенье
Ливни с грозами и градом: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Ливни с грозами и градом: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, температура воздуха до +26 градусов, прогнозирует республиканский... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T00:01
2023-05-28T00:01
2023-05-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, температура воздуха до +26 градусов, прогнозирует республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +22...+24.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы +14…16 градусов, днем столбики термометров покажут +23…25 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Среднемесячная температура в июне в Крыму будет выше нормы на 1 градусКаким будет лето в КрымуРеки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду
https://crimea.ria.ru/20230527/v-krymu-obyavili-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1129004650.html
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Ливни с грозами и градом: прогноз погоды на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 28 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, температура воздуха до +26 градусов, прогнозирует республиканский гидрометцентр.
"Днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16; днем +21…+2°, в горах +15…+20 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +22...+24.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы +14…16 градусов, днем столбики термометров покажут +23…25 градусов.
В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.
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