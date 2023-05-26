https://crimea.ria.ru/20230526/rnkb-sostavil-portret-biznesmena-ko-dnyu-predprinimatelstva-1128975664.html

РНКБ составил портрет бизнесмена ко Дню предпринимательства

РНКБ составил портрет бизнесмена ко Дню предпринимательства - РИА Новости Крым, 26.05.2023

РНКБ составил портрет бизнесмена ко Дню предпринимательства

Банк РНКБ составил портрет заемщика-бизнесмена ко Дню российского предпринимательства, который отмечается ежегодно 26 мая. РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T12:15

2023-05-26T12:15

2023-05-26T13:10

рнкб (пао)

банк

экономика

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финансы

кредит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Банк РНКБ составил портрет заемщика-бизнесмена ко Дню российского предпринимательства, который отмечается ежегодно 26 мая.Как сообщает пресс-служба банка, на 1 мая 2023 года количество зарегистрированных в РНКБ индивидуальных предпринимателей составило более 77 тысяч. Из них 7,8 тысячи человек имеют действующие кредиты. Средний чек такого заема составляет около 1,3 миллиона рублей. При этом в среднем каждый третий кредит выдается в рамках льготных госпрограмм поддержки предпринимательства.Соотношение мужчин и женщин – индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами банка, составляет 59,7% и 40,3% соответственно. Средний возраст составляет 45 лет, самому молодому предпринимателю – 15 лет, самому взрослому – 90.В топ-5 населенных пунктов, где в РНКБ зарегистрировано больше всего ИП, входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория и Керчь.Самыми популярными сферами деятельности у индивидуальных предпринимателей являются розничная торговля, транспортные услуги, операции с недвижимостью, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая торговля.

https://crimea.ria.ru/20230522/ipotechnyy-kreditnyy-portfel-fizlits-banka-rnkb-s-nachala-goda-vyros-na-9-1128873820.html

https://crimea.ria.ru/20230517/obem-sdelok-rnkb-po-proektnomu-finansirovaniyu-prevysil-100-mlrd-rubley-1128773808.html

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рнкб (пао), банк, экономика, крым, общество, финансы, кредит