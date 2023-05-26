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РНКБ составил портрет бизнесмена ко Дню предпринимательства - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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РНКБ составил портрет бизнесмена ко Дню предпринимательства
РНКБ составил портрет бизнесмена ко Дню предпринимательства - РИА Новости Крым, 26.05.2023
РНКБ составил портрет бизнесмена ко Дню предпринимательства
Банк РНКБ составил портрет заемщика-бизнесмена ко Дню российского предпринимательства, который отмечается ежегодно 26 мая. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T12:15
2023-05-26T13:10
рнкб (пао)
банк
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финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Банк РНКБ составил портрет заемщика-бизнесмена ко Дню российского предпринимательства, который отмечается ежегодно 26 мая.Как сообщает пресс-служба банка, на 1 мая 2023 года количество зарегистрированных в РНКБ индивидуальных предпринимателей составило более 77 тысяч. Из них 7,8 тысячи человек имеют действующие кредиты. Средний чек такого заема составляет около 1,3 миллиона рублей. При этом в среднем каждый третий кредит выдается в рамках льготных госпрограмм поддержки предпринимательства.Соотношение мужчин и женщин – индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами банка, составляет 59,7% и 40,3% соответственно. Средний возраст составляет 45 лет, самому молодому предпринимателю – 15 лет, самому взрослому – 90.В топ-5 населенных пунктов, где в РНКБ зарегистрировано больше всего ИП, входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория и Керчь.Самыми популярными сферами деятельности у индивидуальных предпринимателей являются розничная торговля, транспортные услуги, операции с недвижимостью, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая торговля.
https://crimea.ria.ru/20230522/ipotechnyy-kreditnyy-portfel-fizlits-banka-rnkb-s-nachala-goda-vyros-na-9-1128873820.html
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рнкб (пао), банк, экономика, крым, общество, финансы, кредит

РНКБ составил портрет бизнесмена ко Дню предпринимательства

12:15 26.05.2023 (обновлено: 13:10 26.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Банк РНКБ составил портрет заемщика-бизнесмена ко Дню российского предпринимательства, который отмечается ежегодно 26 мая.
Как сообщает пресс-служба банка, на 1 мая 2023 года количество зарегистрированных в РНКБ индивидуальных предпринимателей составило более 77 тысяч. Из них 7,8 тысячи человек имеют действующие кредиты. Средний чек такого заема составляет около 1,3 миллиона рублей. При этом в среднем каждый третий кредит выдается в рамках льготных госпрограмм поддержки предпринимательства.
Соотношение мужчин и женщин – индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами банка, составляет 59,7% и 40,3% соответственно. Средний возраст составляет 45 лет, самому молодому предпринимателю – 15 лет, самому взрослому – 90.
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 12:20
Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9%
В топ-5 населенных пунктов, где в РНКБ зарегистрировано больше всего ИП, входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория и Керчь.
Самыми популярными сферами деятельности у индивидуальных предпринимателей являются розничная торговля, транспортные услуги, операции с недвижимостью, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая торговля.
"Поддержка предпринимателей и участие в развитии их бизнеса является одним из приоритетов нашей работы. Мы являемся участниками большинства государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства и готовы оперативно предоставлять нашим клиентам финансирование на максимально выгодных условиях", - приводится в сообщении комментарий вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
17 мая, 13:53
Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей
 
РНКБ (ПАО)БанкЭкономикаКрымОбществоФинансыКредит
 
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