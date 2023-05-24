https://crimea.ria.ru/20230524/v-krymu-naemnyy-ubiytsa-sdal-zakazchikov-politsii--sud-vynes-prigovor-1128924740.html
В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор
В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 24.05.2023
В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор
Белогорский районный суд Крыма вынес приговор двум заказчикам убийства, замысел которых полиции раскрыл нанятый ими киллер. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T08:45
2023-05-24T08:45
2023-05-24T09:16
приговор
прокуратура республики крым
крым
происшествия
белогорский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Белогорский районный суд Крыма вынес приговор двум заказчикам убийства, замысел которых полиции раскрыл нанятый ими киллер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установил суд, двое мужчин придумали план убийства знакомого. По предварительному сговору один из них являлся организатором убийства, а дугой – пособником, обязанностью которого было найти исполнителя преступления.Киллер был найден, он и сообщил обо всем полиции.Все произошло в январе 2022 года. Теперь суд вынес задержанным приговор в зависимости от роли и степени участия каждого в преступлении. Выяснилась, например, что один из злоумышленников, помимо прочего, незаконно приобрел, хранил и переносил взрывчатое вещество.Подсудимые приговорены к 8 годам 2 месяцам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно. Отбывать срок осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, прокуратура республики крым, крым, происшествия, белогорский район
В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор
В Крыму осудили двух заказчиков убийства – их сдал полиции нанятый киллер
08:45 24.05.2023 (обновлено: 09:16 24.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Белогорский районный суд Крыма вынес приговор двум заказчикам убийства, замысел которых полиции раскрыл нанятый ими киллер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как установил суд, двое мужчин придумали план убийства знакомого. По предварительному сговору один из них являлся организатором убийства, а дугой – пособником, обязанностью которого было найти исполнителя преступления.
Киллер был найден, он и сообщил обо всем полиции.
"В рамках оперативно-розыскного мероприятия была осуществлена инсценировка убийства потерпевшего, его доказательства представлены организатору преступления, который передал вознаграждение исполнителю. Подсудимые свои преступные действия не довели до конца и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", – рассказали в прокуратуре.
Все произошло в январе 2022 года. Теперь суд вынес задержанным приговор в зависимости от роли и степени участия каждого в преступлении. Выяснилась, например, что один из злоумышленников, помимо прочего, незаконно приобрел, хранил и переносил взрывчатое вещество.
Подсудимые приговорены к 8 годам 2 месяцам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно. Отбывать срок осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым: