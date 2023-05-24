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В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор
В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 24.05.2023
В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор
Белогорский районный суд Крыма вынес приговор двум заказчикам убийства, замысел которых полиции раскрыл нанятый ими киллер. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T08:45
2023-05-24T09:16
приговор
прокуратура республики крым
крым
происшествия
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Белогорский районный суд Крыма вынес приговор двум заказчикам убийства, замысел которых полиции раскрыл нанятый ими киллер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установил суд, двое мужчин придумали план убийства знакомого. По предварительному сговору один из них являлся организатором убийства, а дугой – пособником, обязанностью которого было найти исполнителя преступления.Киллер был найден, он и сообщил обо всем полиции.Все произошло в январе 2022 года. Теперь суд вынес задержанным приговор в зависимости от роли и степени участия каждого в преступлении. Выяснилась, например, что один из злоумышленников, помимо прочего, незаконно приобрел, хранил и переносил взрывчатое вещество.Подсудимые приговорены к 8 годам 2 месяцам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно. Отбывать срок осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки
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РИА Новости Крым
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96
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приговор, прокуратура республики крым, крым, происшествия, белогорский район
В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор

В Крыму осудили двух заказчиков убийства – их сдал полиции нанятый киллер

08:45 24.05.2023 (обновлено: 09:16 24.05.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Белогорский районный суд Крыма вынес приговор двум заказчикам убийства, замысел которых полиции раскрыл нанятый ими киллер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как установил суд, двое мужчин придумали план убийства знакомого. По предварительному сговору один из них являлся организатором убийства, а дугой – пособником, обязанностью которого было найти исполнителя преступления.
Киллер был найден, он и сообщил обо всем полиции.
"В рамках оперативно-розыскного мероприятия была осуществлена инсценировка убийства потерпевшего, его доказательства представлены организатору преступления, который передал вознаграждение исполнителю. Подсудимые свои преступные действия не довели до конца и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", – рассказали в прокуратуре.
Все произошло в январе 2022 года. Теперь суд вынес задержанным приговор в зависимости от роли и степени участия каждого в преступлении. Выяснилась, например, что один из злоумышленников, помимо прочего, незаконно приобрел, хранил и переносил взрывчатое вещество.
Подсудимые приговорены к 8 годам 2 месяцам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно. Отбывать срок осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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ПриговорПрокуратура Республики КрымКрымПроисшествияБелогорский район
 
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