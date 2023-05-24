https://crimea.ria.ru/20230524/v-krymu-naemnyy-ubiytsa-sdal-zakazchikov-politsii--sud-vynes-prigovor-1128924740.html

В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор

В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 24.05.2023

В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор

Белогорский районный суд Крыма вынес приговор двум заказчикам убийства, замысел которых полиции раскрыл нанятый ими киллер. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T08:45

2023-05-24T08:45

2023-05-24T09:16

приговор

прокуратура республики крым

крым

происшествия

белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Белогорский районный суд Крыма вынес приговор двум заказчикам убийства, замысел которых полиции раскрыл нанятый ими киллер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установил суд, двое мужчин придумали план убийства знакомого. По предварительному сговору один из них являлся организатором убийства, а дугой – пособником, обязанностью которого было найти исполнителя преступления.Киллер был найден, он и сообщил обо всем полиции.Все произошло в январе 2022 года. Теперь суд вынес задержанным приговор в зависимости от роли и степени участия каждого в преступлении. Выяснилась, например, что один из злоумышленников, помимо прочего, незаконно приобрел, хранил и переносил взрывчатое вещество.Подсудимые приговорены к 8 годам 2 месяцам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно. Отбывать срок осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки

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белогорский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, прокуратура республики крым, крым, происшествия, белогорский район