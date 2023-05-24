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Умерла Тина Тернер
Умерла Тина Тернер - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Умерла Тина Тернер
Американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя певицы. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T21:59
2023-05-24T21:59
2023-05-24T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя певицы."Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария", - говорится в сообщении.Отмечается, что родившаяся в США звезда была одной из самых любимых рок-певиц, известной серией хитов, включая The Best, Proud Mary, Private Dancer и What’s Love Got to Do With It. По информации The Guardian, в последние годы у Тернер были проблемы со здоровьем. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. В 2017 году артистка перенесла пересадку почки.Тина Тернер (настоящее имя Анна Мэй Буллок) родилась в 1939 году в США, штате Теннесси. В детстве собирала хлопок со своей семьей и пела в церковном хоре крошечного городка.Первая популярность пришла к ней в 1970-е, она пела в дуэте со своим мужем Айком Тернером. Потом начала сольную карьеру, став одной из самых успешных исполнительниц в истории музыки. За артистизм, выдающиеся вокальные данные получила титул "Королевы рок-н-ролла". За свою карьеру Тернер получила восемь премий "Грэмми".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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утраты, сша, тина тернер, культура, в мире, новости, швейцария
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым.
Американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News
со ссылкой на заявление представителя певицы.
"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родившаяся в США звезда была одной из самых любимых рок-певиц, известной серией хитов, включая The Best, Proud Mary, Private Dancer и What’s Love Got to Do With It.
По информации The Guardian, в последние годы у Тернер были проблемы со здоровьем. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. В 2017 году артистка перенесла пересадку почки.
Тина Тернер (настоящее имя Анна Мэй Буллок) родилась в 1939 году в США, штате Теннесси. В детстве собирала хлопок со своей семьей и пела в церковном хоре крошечного городка.
Первая популярность пришла к ней в 1970-е, она пела в дуэте со своим мужем Айком Тернером. Потом начала сольную карьеру, став одной из самых успешных исполнительниц в истории музыки. За артистизм, выдающиеся вокальные данные получила титул "Королевы рок-н-ролла". За свою карьеру Тернер получила восемь премий "Грэмми".