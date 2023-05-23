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Во вторник в Крыму снова грозы и тепло - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Во вторник в Крыму снова грозы и тепло
Во вторник в Крыму снова грозы и тепло - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Во вторник в Крыму снова грозы и тепло
В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.05.2023
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погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крыма. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +18…+20 градусов.На южном побережье Крыма дожди и грозы. В Ялте, Алуште, ночью без осадков, днем дождь с грозой, температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градуса.На восточном побережье также дожди и грозы. В Судаке, Феодосии ночью без осадков, днем дождь с грозой, температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22 градуса.В Евпатории дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем +20...22 градуса.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождливая погода в Крыму задержится на неделюВ Крыму на четыре дня продлили штормовое предупреждениеКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
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96
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погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Во вторник в Крыму снова грозы и тепло

Прогноз погоды в Крыму на вторник

00:01 23.05.2023
 
Гроза
Гроза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крыма. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью 23 мая без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17; днем +20…+25, в горах +14…+19 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +18…+20 градусов.
На южном побережье Крыма дожди и грозы. В Ялте, Алуште, ночью без осадков, днем дождь с грозой, температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градуса.
На восточном побережье также дожди и грозы. В Судаке, Феодосии ночью без осадков, днем дождь с грозой, температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22 градуса.
В Евпатории дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем +20...22 градуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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