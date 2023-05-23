https://crimea.ria.ru/20230523/vo-vtornik-v-krymu-snova-grozy-i-teplo-1128888231.html

Во вторник в Крыму снова грозы и тепло

Во вторник в Крыму снова грозы и тепло - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Во вторник в Крыму снова грозы и тепло

В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T00:01

2023-05-23T00:01

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погода

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евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крыма. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +18…+20 градусов.На южном побережье Крыма дожди и грозы. В Ялте, Алуште, ночью без осадков, днем дождь с грозой, температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градуса.На восточном побережье также дожди и грозы. В Судаке, Феодосии ночью без осадков, днем дождь с грозой, температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22 градуса.В Евпатории дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем +20...22 градуса.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождливая погода в Крыму задержится на неделюВ Крыму на четыре дня продлили штормовое предупреждениеКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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