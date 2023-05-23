https://crimea.ria.ru/20230523/bolshe-uchastkov--menshe-prav-kak-geroi-svo-poluchat-zemlyu-v-sevastopole-1128900018.html

Больше участков – меньше прав: как герои СВО получат землю в Севастополе

Больше участков – меньше прав: как герои СВО получат землю в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Больше участков – меньше прав: как герои СВО получат землю в Севастополе

В Севастополе к концу июня сформируют больше участков для выдачи участникам спецоперации, чем заявлялось ранее. При этом, чтобы процесс предоставления шел... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T11:19

2023-05-23T11:19

2023-05-23T11:19

севастополь

земля в крыму для участников сво

оформление земли

правительство севастополя

общество

закон и право

новости крыма

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/05/1118905326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4e89c6ddc87508fbc71c9227b6d5030.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе к концу июня сформируют больше участков для выдачи участникам спецоперации, чем заявлялось ранее. При этом, чтобы процесс предоставления шел быстрее, заявители не смогут выбирать землю из имеющегося фонда. Об этом стало известно в ходе заседания правительства города во вторник.По словам и. о. замгубернатора Максима Жукалова, на сегодняшний день в очередь поставлены более тысячи заявлений на получение земли из трех тысяч поданных.Все необходимые для старта выдачи участков решения и соответствующие изменения в правоустанавливающие документы будут вынесены к концу июня, сказал он."По срокам где-то 22 июня мы планируем утверждение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, а утверждение проекта планировки и межевания территории – 25 июня", – сообщил Жукалов.Он отметил, что в рамках этой работы предусмотрено 474 земельных участка для предоставления участникам специальной военной операции. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о подготовке первых 300 участков для этой категории заявителей.По поручению главы города одновременно с ускорением работы по оформлению земли для участников СВО и членов их семей разрабатывается новый порядок их выдачи, который позволит ускорить процесс.В ходе заседания губернатор в очередной раз поручил активизировать работу в этом направлении.В свою очередь замгубернатора Светлана Пирогова заверила, что соответствующий проект постановления в ближайшее время будет готов.Ранее в эфире правительственного телеканала Развожаев заявил, что первые участки земли участникам СВО будут выдавать в Севастополе в конце июня – начале июля.При этом подчеркнул, что правительство занимается поиском возможности предоставлять их одновременно нескольким сотням заявителей, однако для этого придется лишить их права выбора земли из имеющихся фондов.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеУчастники СВО в Крыму получили землю: подробностиВ Севастополе простились с погибшими героями СВО

https://crimea.ria.ru/20230519/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-sevastopole-kogda-nachnut-vydavat-uchastki-1128814818.html

https://crimea.ria.ru/20230519/v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-uprostyat-protseduru-polucheniya-zemli-1128838481.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, земля в крыму для участников сво, оформление земли, правительство севастополя, общество, закон и право, новости крыма, михаил развожаев