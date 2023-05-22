https://crimea.ria.ru/20230522/nastavnik-so-znakom-kachestva-kto-mozhet-stat-vozhatym-1128832003.html

Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?

Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым? - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?

РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T13:00

2023-05-22T13:00

2023-05-22T16:30

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - 13.00. Пресс-конференция "Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?"Досуг и безопасный отдых детей в оздоровительных лагерях в текущем году обеспечат 700 вожатых, которые проходят подготовку в Крымском региональном отделении Российских Студенческих Отрядов. 50 из них после специальных курсов будут работать с особенными детьми в рамках инклюзивных смен.Какую подготовку проходят вожатые? Какими качествами должен обладать молодой наставник? Испытывает ли полуостров дефицит в педагогических кадрах для летних оздоровительных центров? Какие условия созданы для приема детей с особенностями здоровья?Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир КАЙДАНСКИЙ;— директор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей ПИЧКАРЬ;— начальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана ХРАПУНОВА;— начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай БОРОВИК.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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