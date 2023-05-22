Рейтинг@Mail.ru
Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым? - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230522/nastavnik-so-znakom-kachestva-kto-mozhet-stat-vozhatym-1128832003.html
Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?
Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым? - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?
РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T13:00
2023-05-22T16:30
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128883862_0:0:1362:766_1920x0_80_0_0_e65cc2de964798eb0e96be1b70864ed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - 13.00. Пресс-конференция "Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?"Досуг и безопасный отдых детей в оздоровительных лагерях в текущем году обеспечат 700 вожатых, которые проходят подготовку в Крымском региональном отделении Российских Студенческих Отрядов. 50 из них после специальных курсов будут работать с особенными детьми в рамках инклюзивных смен.Какую подготовку проходят вожатые? Какими качествами должен обладать молодой наставник? Испытывает ли полуостров дефицит в педагогических кадрах для летних оздоровительных центров? Какие условия созданы для приема детей с особенностями здоровья?Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир КАЙДАНСКИЙ;— директор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей ПИЧКАРЬ;— начальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана ХРАПУНОВА;— начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай БОРОВИК.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?
Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?
2023-05-22T13:00
true
PT50M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128883862_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_07bfe74689e92378d1198ab02b0ea367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-центр

Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?

13:00 22.05.2023 (обновлено: 16:30 22.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПресс-конференция "Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?"
Пресс-конференция Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым? - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - 13.00. Пресс-конференция "Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?"
Досуг и безопасный отдых детей в оздоровительных лагерях в текущем году обеспечат 700 вожатых, которые проходят подготовку в Крымском региональном отделении Российских Студенческих Отрядов. 50 из них после специальных курсов будут работать с особенными детьми в рамках инклюзивных смен.
Какую подготовку проходят вожатые? Какими качествами должен обладать молодой наставник? Испытывает ли полуостров дефицит в педагогических кадрах для летних оздоровительных центров? Какие условия созданы для приема детей с особенностями здоровья?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир КАЙДАНСКИЙ;
— директор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей ПИЧКАРЬ;
— начальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана ХРАПУНОВА;
— начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай БОРОВИК.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevРуководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский
Руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский
1 из 4
Руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДиректор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей Пичкарь
Директор детского лагеря Звездный на базе Центра спорта Эволюция Сергей Пичкарь
2 из 4
Директор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей Пичкарь
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevНачальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана Храпунова
Начальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана Храпунова
3 из 4
Начальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана Храпунова
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevНачальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай Боровик
Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай Боровик
4 из 4
Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай Боровик
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 4
Руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 4
Директор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей Пичкарь
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 4
Начальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана Храпунова
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 4
Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай Боровик
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Пресс-центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем
17:06Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
16:55Названы безвозвратные потери ВСУ
16:39В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан
16:15Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов
15:59Где ВСУ несут наибольшие потери
15:45Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля
15:16В Херсонском университете издали первый российский учебник 3:03
15:04ВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое ранены
14:52Ракетный удар нанесен по украинскому аэродрому "Днепр"
14:22Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области
14:01Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНР
13:50Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана
13:41Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги
13:09В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки
12:50Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях
12:46Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
12:36В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший
12:29Массированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия
12:20Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9%
Лента новостейМолния