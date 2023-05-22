Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?
13:00 22.05.2023 (обновлено: 16:30 22.05.2023)
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПресс-конференция "Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?"
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - 13.00. Пресс-конференция "Наставник со знаком качества: кто может стать вожатым?"
Досуг и безопасный отдых детей в оздоровительных лагерях в текущем году обеспечат 700 вожатых, которые проходят подготовку в Крымском региональном отделении Российских Студенческих Отрядов. 50 из них после специальных курсов будут работать с особенными детьми в рамках инклюзивных смен.
Какую подготовку проходят вожатые? Какими качествами должен обладать молодой наставник? Испытывает ли полуостров дефицит в педагогических кадрах для летних оздоровительных центров? Какие условия созданы для приема детей с особенностями здоровья?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир КАЙДАНСКИЙ;
— директор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей ПИЧКАРЬ;
— начальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана ХРАПУНОВА;
— начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай БОРОВИК.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevРуководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский
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Руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДиректор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей Пичкарь
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Директор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей Пичкарь
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevНачальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана Храпунова
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Начальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана Храпунова
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevНачальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай Боровик
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Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай Боровик
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 4
Руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 4
Директор детского лагеря "Звездный" на базе Центра спорта "Эволюция" Сергей Пичкарь
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 4
Начальник управления дополнительного развития образования и профессиональной ориентации КФУ им. В.И. Вернадского Светлана Храпунова
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 4
Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Николай Боровик
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev