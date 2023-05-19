https://crimea.ria.ru/20230519/Kakoy-segodnya-prazdnik-19-maya_-1118293698.html

Какой сегодня праздник: 19 мая

Какой сегодня праздник: 19 мая - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Какой сегодня праздник: 19 мая

19 мая в России с профессиональным праздником поздравляют фармацевтов и вспоминают пионеров, ровно 43 года назад в Москве состоялась премьера фильма Андрея... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-19T00:00

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2023-05-18T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 19 мая в России с профессиональным праздником поздравляют фармацевтов и вспоминают пионеров, ровно 43 года назад в Москве состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Сталкер", еще в этот день родились вьетнамский революционер Хо Ши Мин и любимец всех советских женщин, "комиссар Каттани" из сериала "Спрут", итальянский актер Микеле Плачидо.Что празднуют в мире19 мая в России с профессиональным праздником поздравляют фармацевтов. Праздник совсем молодой, утвержденный правительство РФ всего два года назад. Дату выбрали не случайно, а с привязкой к исторической дате – 19 мая 1581 года, когда на Руси открылась первая аптека, где не только продавали, но и готовили лекарства.19 мая 1922 года на Всероссийской конференции комсомола было принято решение "О повсеместном создании пионерских отрядов". Тогда же решили отмечать День Пионерии. В СССР праздник считался одним из главных у советских школьников. А сейчас его отмечают все те, кто с радостью вспоминает свою пионерскую юность.Еще в эту пятницу можно отметить День русской печи, День рождения Кубика-Рубика или День парусов на горизонте.Знаменательные событияВ 1586 году в устье реки Самары начато строительство русской крепости, которая позже разрослась в город Самару.В 1926 году Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнес: "Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!".В 1944 году в соответствии с новым курсом в отношениях между советскими органами и религиозными конфессиями в СССР принято решение о создании Совета по делам неправославных культов. Через два года мусульманам официально разрешат паломничество в Мекку.В 1980-ом в Москве состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Сталкер" по мотивам романа братьев Стругацких "Пикник на обочине". Спустя 9 лет в Советском Союзе открылся первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР-89". Победительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова.В 1999 году Госдума РФ приняла закон о переименовании города Новгорода в Великий Новгород.Кто родилсяВ 1857 году родился американский биохимик и фармаколог, первооткрыватель адреналина Джон Джекоб Абель.В 1890 году родился вьетнамский революционер, политик и военный деятель, президент Вьетнама с 1945 по 1969 годы Хо Ши Мин.В 1904 году на свет появился советский кинодраматург, один из авторов сценария картины "Подвиг разведчика" Михаил Блейман.В 1920 году родился советский летчик-истребитель и маршал авиации Николай Скоморохов.Также 19 мая родились Народный артист РСФСР Николай Литвинов, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Майя Булгакова, советский прыгун в длину Игорь Тер-Ованесян, итальянский актер и кинорежиссер, исполнитель роли комиссара Каттани в сериале "Спрут" Микеле Плачидо, уругвайская певица Наталия Орейро, российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.

https://crimea.ria.ru/20220519/khotyat-li-rossiyane-vernut-pioneriyu--opros-1123280778.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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