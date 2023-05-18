https://crimea.ria.ru/20230518/v-sevastopole-osuzhden-nachalnik-otdela-sevreestra-1128802087.html

В Севастополе осужден начальник отдела Севреестра

В Севастополе осужден начальник отдела Севреестра - РИА Новости Крым, 18.05.2023

В Севастополе осужден начальник отдела Севреестра

В Севастополе за махинации с документами и сведениями в отношении недвижимости осужден экс-начальник отдела Севреестра. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T12:46

2023-05-18T12:46

2023-05-18T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе за махинации с документами и сведениями в отношении недвижимости осужден экс-начальник отдела Севреестра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Он внес в Единый государственный реестр недвижимости ложную информацию о погашении кредита, сняв обременение с производственного здания на ул. Вакуленчука, площадью более 8,5 тыс. кв. м. Потом это строение было отчуждено третьим лицам, а юрлицо-залогодержатель недвижимости потерял более чем 35,6 млн рублей.Решением суда бывшее должностное лицо признано виновным в предоставлении в федеральный информационный ресурс фальшивых данных, что повлекло тяжкие последствия.В качестве наказание он получил три года лишения свободы условно. Также на два испытательных года он лишен права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.В ведомстве отметили, что этот же самый чиновник уже был осужден условно весной прошлого года. Тогда он незаконно зарегистрировал за садоводческим товариществом право собственности на принадлежащий городу земельный участок площадью 7,2 га и стоимостью 54,6 млн рублей.Соответствующие манипуляции должностное лицо Севреестра произвело в том же 2017 году. Его признали виновным и приговорили к условному лишению свободы, а также запретили занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.Ранее, в сентябре 2022 года, в Следкоме и прокуратуре Севастополя сообщили подробности резонансного дела о незаконной регистрации земли по заведомо подложным документам. Тогда в суд ушли материалы уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра. Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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