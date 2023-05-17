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Землю снова накроет магнитная буря

Землю снова накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Землю снова накроет магнитная буря

На следующей неделе над Землей пронесется геомагнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T20:02

2023-05-17T20:02

2023-05-17T20:02

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. На следующей неделе над Землей пронесется геомагнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. В остальные дни последнего весеннего месяца геомагнитная сфера останется спокойной, однако в начале июня ожидаются слабые магнитосферные возбуждения - 2 и 10 числа. Дальнейшего прогноза специалисты пока не дают.Предыдущая сильная магнитная буря уровня G4 зафиксирована 23 апреля. В ряде регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург и даже Ростов-на-Дону, наблюдалось вызванное бурей Северное сияние.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее поясняла, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидМетеозависимость у собак: кинолог рассказал о проявлениях и лечении

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магнитные бури, космос, здоровье, новости, в мире, астрономия, метеозависимость