https://crimea.ria.ru/20230216/na-zemlyu-nadvigaetsya-magnitnaya-burya-kto-v-opasnosti-1127012923.html
На Землю надвигается магнитная буря: кто в опасности
На Землю надвигается магнитная буря: кто в опасности - РИА Новости Крым, 16.02.2023
На Землю надвигается магнитная буря: кто в опасности
На этой неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T21:42
2023-02-16T21:42
2023-02-16T21:42
астрономия
магнитные бури
здоровье
общество
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122289129_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_089f22eb677139b30b682dd51c883133.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На этой неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Когда грянет штормПо данным ученых, магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 18 февраля, с полуночи и до полудня. Ее максимальная активность придется на 6 утра и продлится в течение нескольких часов.С 30% вероятностью геомагнитные возмущения также возможны 17 февраля. В остальные дни недели магнитосфера будет относительно спокойной, прогнозирует лаборатория.Магнитные бури в мартеКак уточняют специалисты, утром 16 февраля земляне также могли почувствовать геомагнитные всплески, однако сейчас магнитосфера спокойна. После 18 февраля и до 15 марта ожидать сильных подъемов магнитной активности тоже не стоит.При этом небольшие волнения возможны 5, 6, 7,13 и 14 марта. Вероятность сильного геомагнитного шторма до середины марта остается минимальной.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеПрофессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность
https://crimea.ria.ru/20221113/meteozavisimost-u-sobak-kinolog-rasskazal-o-proyavleniyakh-i-lechenii-1125349725.html
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122289129_90:0:810:540_1920x0_80_0_0_57c261736014d23647ca3e59247759b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрономия, магнитные бури, здоровье, общество, космос, новости
На Землю надвигается магнитная буря: кто в опасности
Новая магнитная буря накроет Землю уже через два дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым.
На этой неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Когда грянет шторм
По данным ученых, магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 18 февраля, с полуночи и до полудня. Ее максимальная активность придется на 6 утра и продлится в течение нескольких часов.
С 30% вероятностью геомагнитные возмущения также возможны 17 февраля. В остальные дни недели магнитосфера будет относительно спокойной, прогнозирует лаборатория.
Магнитные бури в марте
Как уточняют специалисты, утром 16 февраля земляне также могли почувствовать геомагнитные всплески, однако сейчас магнитосфера спокойна. После 18 февраля и до 15 марта ожидать сильных подъемов магнитной активности тоже не стоит.
При этом небольшие волнения возможны 5, 6, 7,13 и 14 марта. Вероятность сильного геомагнитного шторма до середины марта остается минимальной.
Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
Читайте также на РИА Новости Крым: