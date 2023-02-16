https://crimea.ria.ru/20230216/na-zemlyu-nadvigaetsya-magnitnaya-burya-kto-v-opasnosti-1127012923.html

На Землю надвигается магнитная буря: кто в опасности

На Землю надвигается магнитная буря: кто в опасности - РИА Новости Крым, 16.02.2023

На Землю надвигается магнитная буря: кто в опасности

На этой неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T21:42

2023-02-16T21:42

2023-02-16T21:42

астрономия

магнитные бури

здоровье

общество

космос

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На этой неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Когда грянет штормПо данным ученых, магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 18 февраля, с полуночи и до полудня. Ее максимальная активность придется на 6 утра и продлится в течение нескольких часов.С 30% вероятностью геомагнитные возмущения также возможны 17 февраля. В остальные дни недели магнитосфера будет относительно спокойной, прогнозирует лаборатория.Магнитные бури в мартеКак уточняют специалисты, утром 16 февраля земляне также могли почувствовать геомагнитные всплески, однако сейчас магнитосфера спокойна. После 18 февраля и до 15 марта ожидать сильных подъемов магнитной активности тоже не стоит.При этом небольшие волнения возможны 5, 6, 7,13 и 14 марта. Вероятность сильного геомагнитного шторма до середины марта остается минимальной.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеПрофессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность

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астрономия, магнитные бури, здоровье, общество, космос, новости