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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 15 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 15 мая
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 15 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 15 мая
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 35 человек, один пациент скончался.
2023-05-15T12:24
2023-05-15T12:24
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Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 763 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано два пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 975 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, за весь период – 209 368", - проинформировали в региональном минздраве.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 429.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще семь человек, смертельных случаев нет."В ковидный стационар Севастополя госпитализирован один пациент, выписано с выздоровлением 10 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 701 человек, выздоровели – 99 016. Скончались за весь период 2 598.Коронавирус в РоссииВ стране выявлено 2 379 новых случаев, умерли за сутки 26 человек. Госпитализированы 226 человек."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 регионах, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 32 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровело за сутки 2 902 человека.В целом показатель госпитализации за прошедшую неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,4%. Стало больше стационарных больных в 11 субъектах РФ, в том числе в шести регионах произошло увеличение более чем в среднем по России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 маяCOVID-19 больше не пандемияВспышки кори в России: что грозит Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 15 мая

В Крыму и Севастополе заболели COVID-19 еще 33 человека

12:24 15.05.2023
 
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В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 35 человек, один пациент скончался.
Оперативная сводка по коронавирусу в Крыму и Севастополе 15 мая

Коронавирус в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 763 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано два пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 975 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, за весь период – 209 368", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 429.

Коронавирус в Севастополе

В городе заболели еще семь человек, смертельных случаев нет.
"В ковидный стационар Севастополя госпитализирован один пациент, выписано с выздоровлением 10 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 701 человек, выздоровели – 99 016. Скончались за весь период 2 598.

Коронавирус в России

В стране выявлено 2 379 новых случаев, умерли за сутки 26 человек. Госпитализированы 226 человек.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 регионах, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 32 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 2 902 человека.
В целом показатель госпитализации за прошедшую неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,4%. Стало больше стационарных больных в 11 субъектах РФ, в том числе в шести регионах произошло увеличение более чем в среднем по России.
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