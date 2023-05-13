https://crimea.ria.ru/20230513/v-krym-vozvraschaetsya-teplo-prognoz-pogody-na-subbotu-1128690210.html

В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на субботу

В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 13.05.2023

В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на субботу

В субботу на полуострове без осадков и до 22 градусов тепла, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.05.2023

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2023-05-13T00:01

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крым

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крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове без осадков и до 22 градусов тепла, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Алуште, Ялте, Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +9…11, днем до 21 градуса тепла.В Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью до +11 , днем +17...19 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКаким будет лето в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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