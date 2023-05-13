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В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на субботу
В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 13.05.2023
В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на субботу
В субботу на полуострове без осадков и до 22 градусов тепла, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T00:01
2023-05-13T00:01
2023-05-13T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове без осадков и до 22 градусов тепла, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Алуште, Ялте, Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +9…11, днем до 21 градуса тепла.В Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью до +11 , днем +17...19 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКаким будет лето в Крыму
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В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на субботу
В субботу в Крыму до 22 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове без осадков и до 22 градусов тепла, сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. В субботу ночью +6…11, днем +17…22, в горах +10…15. В воскресенье температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.
В Алуште, Ялте, Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +9…11, днем до 21 градуса тепла.
В Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью до +11 , днем +17...19 градусов.
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