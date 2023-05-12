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В Крыму питбайк влетел в Mercedes – двое подростков в больнице
В Крыму питбайк влетел в Mercedes – двое подростков в больнице - РИА Новости Крым, 12.05.2023
В Крыму питбайк влетел в Mercedes – двое подростков в больнице
В Феодосии подросток без прав врезался в Mercedes, в результате чего пострадал сам несовершеннолетний водитель и его девушка-пассажир, сообщили в пятницу в... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T11:36
2023-05-12T11:36
2023-05-12T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии подросток без прав врезался в Mercedes, в результате чего пострадал сам несовершеннолетний водитель и его девушка-пассажир, сообщили в пятницу в прокуратуре Крыма.Авария произошла 10 мая на улице Русской. По данным надзорного ведомства, 16 летний подросток за рулем питбайка не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Mercedes.Как уточнили в МВД по Крыму, юноша не имел прав на управление транспортным средством соответствующей категории, к тому же двигался в темное время суток. В результате ДТП несовершеннолетние госпитализированы.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Ход и результаты проверки взяты на контроль руководством прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиямиУстроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбойВ Крыму 14-летний мопедист столкнулся с внедорожником
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В Крыму питбайк влетел в Mercedes – двое подростков в больнице
Прокуратура: в Феодосии при столкновении питбайка и иномарки пострадали подростки
11:36 12.05.2023 (обновлено: 11:37 12.05.2023)