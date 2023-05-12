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Как работает Керченская паромная переправа 12 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Как работает Керченская паромная переправа 12 мая
Как работает Керченская паромная переправа 12 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Как работает Керченская паромная переправа 12 мая
В Керченском проливе в пятницу без осадков и ветер до 14 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-05-12T09:42
2023-05-12T10:11
крым
керчь
керченский пролив
керченская паромная переправа
минтранс россии
морской транспорт
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 12 мая ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +16…18 градусов, температура воды в море +14…15", - проинформировали в ведомстве.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа Керченской паромной переправыВ пятницу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено 3 634 рейса."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 145 990 пассажиров, 117 564 единицы автотранспорта и 15 031 железнодорожный вагон", - уточнили в Минтрансе.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницуБез осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправеВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
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Как работает Керченская паромная переправа 12 мая

Минтранс: на Керченской паромной переправе 12 мая без осадков и ветер до 10 м/с

09:42 12.05.2023 (обновлено: 10:11 12.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Керченском проливе в пятницу без осадков и ветер до 14 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 12 мая

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 12 мая ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +16…18 градусов, температура воды в море +14…15", - проинформировали в ведомстве.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
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Работа Керченской паромной переправы

В пятницу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено 3 634 рейса.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 145 990 пассажиров, 117 564 единицы автотранспорта и 15 031 железнодорожный вагон", - уточнили в Минтрансе.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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