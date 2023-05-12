https://crimea.ria.ru/20230512/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-12-maya-1128678062.html

Как работает Керченская паромная переправа 12 мая

Как работает Керченская паромная переправа 12 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Как работает Керченская паромная переправа 12 мая

В Керченском проливе в пятницу без осадков и ветер до 14 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

2023-05-12T09:42

2023-05-12T09:42

2023-05-12T10:11

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 12 мая ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +16…18 градусов, температура воды в море +14…15", - проинформировали в ведомстве.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа Керченской паромной переправыВ пятницу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено 3 634 рейса."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 145 990 пассажиров, 117 564 единицы автотранспорта и 15 031 железнодорожный вагон", - уточнили в Минтрансе.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницуБез осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправеВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230512/skoro-leto-zhdat-li-rosta-tsen-v-krymu-i-na-kakie-tovary-1128669000.html

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