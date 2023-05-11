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В центре Милана прогремел взрыв
В центре Милана прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 11.05.2023
В центре Милана прогремел взрыв
Взрыв прогремел в центре итальянского Милана, по предварительной информации, пострадали несколько человек. Об этом со ссылкой на телеканал Sky Tg24 сообщает РИА РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T13:57
2023-05-11T13:57
2023-05-11T14:19
италия
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в центре итальянского Милана, по предварительной информации, пострадали несколько человек. Об этом со ссылкой на телеканал Sky Tg24 сообщает РИА Новости.На кадрах с места события запечатлены несколько горящих автомобилей и густые клубы черного дыма, он поднимается над домами. По данным итальянских СМИ, взорвался фургон с кислородными баллонами.На место происшествия прибыли пожарные. Жители соседних домов эвакуируются. Детей вывели из расположенной неподалеку школы.Местные издания также пишут о четырех пострадавших. Однако официальной информации об этом и причинах ЧП пока нет.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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италия, в мире, происшествия, новости, общество
В центре Милана прогремел взрыв
Взрыв прогремел в центре Милана – горят машины, людей эвакуируют
13:57 11.05.2023 (обновлено: 14:19 11.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в центре итальянского Милана, по предварительной информации, пострадали несколько человек. Об этом со ссылкой на телеканал Sky Tg24 сообщает РИА Новости.
На кадрах с места события запечатлены несколько горящих автомобилей и густые клубы черного дыма, он поднимается над домами. По данным итальянских СМИ, взорвался фургон с кислородными баллонами.
На место происшествия прибыли пожарные. Жители соседних домов эвакуируются. Детей вывели из расположенной неподалеку школы.
Местные издания также пишут о четырех пострадавших. Однако официальной информации об этом и причинах ЧП пока нет.