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В центре Милана прогремел взрыв

В центре Милана прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 11.05.2023

В центре Милана прогремел взрыв

Взрыв прогремел в центре итальянского Милана, по предварительной информации, пострадали несколько человек. Об этом со ссылкой на телеканал Sky Tg24 сообщает РИА РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T13:57

2023-05-11T13:57

2023-05-11T14:19

италия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в центре итальянского Милана, по предварительной информации, пострадали несколько человек. Об этом со ссылкой на телеканал Sky Tg24 сообщает РИА Новости.На кадрах с места события запечатлены несколько горящих автомобилей и густые клубы черного дыма, он поднимается над домами. По данным итальянских СМИ, взорвался фургон с кислородными баллонами.На место происшествия прибыли пожарные. Жители соседних домов эвакуируются. Детей вывели из расположенной неподалеку школы.Местные издания также пишут о четырех пострадавших. Однако официальной информации об этом и причинах ЧП пока нет.

италия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, в мире, происшествия, новости, общество