https://crimea.ria.ru/20230511/rnkb-predlagaet-otkrytie-vkladov-i-schetov-v-yuanyakh-1128671611.html

РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях

РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях - РИА Новости Крым, 11.05.2023

РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях

Банк РНКБ предоставил клиентам – физическим лицам возможность открывать текущие счета и вклады в китайских юанях. Ставка по вкладу "Максимальный" в юанях... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T17:51

2023-05-11T17:51

2023-05-11T17:52

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Банк РНКБ предоставил клиентам – физическим лицам возможность открывать текущие счета и вклады в китайских юанях. Ставка по вкладу "Максимальный" в юанях составит до 2% годовых, сообщает пресс-служба банка.Вклад в китайских юанях в РНКБ можно открыть на срок от 3 месяцев до 5 лет в отделении банка или в интернет-банке без комиссии. Минимальная сумма составляет 10000 юаней (рубли автоматически конвертируются в юани по текущему курсу). Вклад предполагает ежемесячную выплату процентов и возможность капитализации, при этом пополнение не предусмотрено. Подробнее ознакомиться с условиями открытия вклада можно на сайте банка.Текущий счет в китайских юанях клиенты РНКБ могут открыть в мобильном приложении, интернет-банке или в операционном офисе. Срок действия счета не ограничен, плата за обслуживание не взимается. Пополнять и совершать расходные операции можно самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке. Ознакомиться с условиями открытия счета можно на сайте банка.Средства на счетах и вкладах физических лиц в РНКБ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.*реклама16+РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pSapjM69aL

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, общество, экономика, новости, новости крыма