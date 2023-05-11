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РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях
РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях - РИА Новости Крым, 11.05.2023
РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях
Банк РНКБ предоставил клиентам – физическим лицам возможность открывать текущие счета и вклады в китайских юанях. Ставка по вкладу "Максимальный" в юанях... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T17:51
2023-05-11T17:52
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Банк РНКБ предоставил клиентам – физическим лицам возможность открывать текущие счета и вклады в китайских юанях. Ставка по вкладу "Максимальный" в юанях составит до 2% годовых, сообщает пресс-служба банка.Вклад в китайских юанях в РНКБ можно открыть на срок от 3 месяцев до 5 лет в отделении банка или в интернет-банке без комиссии. Минимальная сумма составляет 10000 юаней (рубли автоматически конвертируются в юани по текущему курсу). Вклад предполагает ежемесячную выплату процентов и возможность капитализации, при этом пополнение не предусмотрено. Подробнее ознакомиться с условиями открытия вклада можно на сайте банка.Текущий счет в китайских юанях клиенты РНКБ могут открыть в мобильном приложении, интернет-банке или в операционном офисе. Срок действия счета не ограничен, плата за обслуживание не взимается. Пополнять и совершать расходные операции можно самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке. Ознакомиться с условиями открытия счета можно на сайте банка.Средства на счетах и вкладах физических лиц в РНКБ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.*реклама16+РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pSapjM69aL
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4.7
96
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рнкб (пао), крым, общество, экономика, новости, новости крыма

РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях

17:51 11.05.2023 (обновлено: 17:52 11.05.2023)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Банк РНКБ предоставил клиентам – физическим лицам возможность открывать текущие счета и вклады в китайских юанях. Ставка по вкладу "Максимальный" в юанях составит до 2% годовых, сообщает пресс-служба банка.
Вклад в китайских юанях в РНКБ можно открыть на срок от 3 месяцев до 5 лет в отделении банка или в интернет-банке без комиссии. Минимальная сумма составляет 10000 юаней (рубли автоматически конвертируются в юани по текущему курсу). Вклад предполагает ежемесячную выплату процентов и возможность капитализации, при этом пополнение не предусмотрено. Подробнее ознакомиться с условиями открытия вклада можно на сайте банка.
Текущий счет в китайских юанях клиенты РНКБ могут открыть в мобильном приложении, интернет-банке или в операционном офисе. Срок действия счета не ограничен, плата за обслуживание не взимается. Пополнять и совершать расходные операции можно самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке. Ознакомиться с условиями открытия счета можно на сайте банка.

"С учетом динамичного развития российско-китайских отношений в различных сферах, в том числе в сфере экономики, возможность открывать вклады и счета в юанях станет отличной альтернативой депозитам в других иностранных валютам", - сказал заместитель председателя правления банка Николай Билан.

Средства на счетах и вкладах физических лиц в РНКБ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.
*реклама16+
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
erid: 4CQwVszH9pSapjM69aL
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