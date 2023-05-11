https://crimea.ria.ru/20230511/razbitye-sklady-vsu-i-okolo-550-pogibshikh-boevikov--khod-spetsoperatsii-1128668499.html

Разбитые склады ВСУ и около 550 погибших боевиков – ход спецоперации

Разбитые склады ВСУ и около 550 погибших боевиков – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Разбитые склады ВСУ и около 550 погибших боевиков – ход спецоперации

Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T15:55

2023-05-11T15:55

2023-05-11T15:55

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ситуация на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, возле харьковского села Ивановка пресечены действия украинской ДРГ."Потери противника за сутки составили около 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация". Также в районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Обстановка на Красном ЛиманеСилы группировки войск "Центр" нанесли удары по подразделениям противника возле Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянки в Донецкой Народной Республике.За сутки здесь ликвидировано около 65 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-20 и Д-30.Ход боев на Донецком направленииВ течение прошлых суток штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска поддерживали их и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Авиация совершила восемь самолетовылетов, а артиллерия выполнила 95 огневых задач. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены украинские силы и техника ВСУ около населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхАвиация и артиллерия группировки войск "Восток" ударили по украинским подразделениям в районе Угледара, Пречистовки, Малиновки, Гуляйполя, Новоданиловки и Каменского.Что происходит на Херсонском направленииВ результате огневого поражения на этом направлении за сутки ликвидировано около 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Также в районе Херсона разбит склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - МинобороныСклад с боеприпасами ВСУ уничтожен в ХерсонеРоссийские ПВО сбили украинский Су-25, снаряды HIMARS и 12 дронов

https://crimea.ria.ru/20230511/naemniki-iz-70-stran-voyuyut-na-storone-kievskogo-rezhima--sk-1128655061.html

https://crimea.ria.ru/20230510/armiya-rossii-razbila-punkt-upravleniya-i-remontnuyu-bazu-vsu-1128641054.html

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

артемовск

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