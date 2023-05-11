https://crimea.ria.ru/20230511/razbitye-sklady-vsu-i-okolo-550-pogibshikh-boevikov--khod-spetsoperatsii-1128668499.html
Разбитые склады ВСУ и около 550 погибших боевиков – ход спецоперации
Разбитые склады ВСУ и около 550 погибших боевиков – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Разбитые склады ВСУ и около 550 погибших боевиков – ход спецоперации
Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T15:55
2023-05-11T15:55
2023-05-11T15:55
министерство обороны рф
сво
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ситуация на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, возле харьковского села Ивановка пресечены действия украинской ДРГ."Потери противника за сутки составили около 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация". Также в районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Обстановка на Красном ЛиманеСилы группировки войск "Центр" нанесли удары по подразделениям противника возле Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянки в Донецкой Народной Республике.За сутки здесь ликвидировано около 65 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-20 и Д-30.Ход боев на Донецком направленииВ течение прошлых суток штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска поддерживали их и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Авиация совершила восемь самолетовылетов, а артиллерия выполнила 95 огневых задач. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены украинские силы и техника ВСУ около населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхАвиация и артиллерия группировки войск "Восток" ударили по украинским подразделениям в районе Угледара, Пречистовки, Малиновки, Гуляйполя, Новоданиловки и Каменского.Что происходит на Херсонском направленииВ результате огневого поражения на этом направлении за сутки ликвидировано около 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Также в районе Херсона разбит склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - МинобороныСклад с боеприпасами ВСУ уничтожен в ХерсонеРоссийские ПВО сбили украинский Су-25, снаряды HIMARS и 12 дронов
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херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
артемовск
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, события в донбассе, новости, артемовск
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ситуация на Купянском направлении
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, возле харьковского села Ивановка пресечены действия украинской ДРГ.
"Потери противника за сутки составили около 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация". Также в районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Обстановка на Красном Лимане
Силы группировки войск "Центр" нанесли удары по подразделениям противника возле Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянки в Донецкой Народной Республике.
За сутки здесь ликвидировано около 65 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-20 и Д-30.
Ход боев на Донецком направлении
В течение прошлых суток штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска поддерживали их и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Авиация совершила восемь самолетовылетов, а артиллерия выполнила 95 огневых задач. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены украинские силы и техника ВСУ около населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено около 230 украинских военнослужащих и наемников, а также шесть автомобилей, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - проинформировали в ведомстве.
Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Авиация и артиллерия группировки войск "Восток" ударили по украинским подразделениям в районе Угледара, Пречистовки, Малиновки, Гуляйполя, Новоданиловки и Каменского.
"За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны", - добавили в Минобороны.
Что происходит на Херсонском направлении
В результате огневого поражения на этом направлении за сутки ликвидировано около 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Также в районе Херсона разбит склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
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